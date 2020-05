Torres Otarola: "me mandaban a hacer ensaladas de cebolla"

“Me bajaba de una Mitsubishi L200 Tritón cero kilómetro y más de un dirigente político me mandaba a hacer las ensaladas de cebolla después de un acto político, y yo lo hacía sin problema”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social de Chubut, Cecilia Torres Otarola, en declaraciones a Cadena Tiempo al recordar sus días de militancia en la cordillera.

La funcionaria se manifestó molesta por la negativa de los gremios textiles a recibir un apoyo de Provincia que consistiría en 600 pesos para cada empleado desocupado.

“Yo les digo a cualquiera que esté atrás de seguir haciendo ese tipo de cizaña, que echen manos a sus bolsillos. Quisiera verlos en el territorio. Estamos en pandemia mundial. Sumen y dejen de restar. Salgan a laburar, como hacemos nosotros”, dijo.

La ministra se mostró molesta con esta y otras cuestiones que vienen sucediendo con su gestión al frente de la cartera social de la Provincia: “Cualquier acción o persona que sea parte de mi misterio tiene un por qué. Y a las personas que se retiraron de mi Ministerio seguramente en breve le van a llegar las cuestiones judiciales. Trato de ser lo más respetuosa posible porque seguramente aquellas personas tienen hijitos o hijitas, o alguna esposa o exesposa, y replicarlo por las redes a veces es doloroso para que la familia lo pueda entender”, dijo la funcionaria.

“Muchas veces la vida me tiró a matar pero eso nunca hizo que yo desfallezca; al contrario. No podría estar soportando todo este contexto, cuando uno hace un esfuerzo desmedido por tratar de llegar a sabiendas de que nada va a alcanzar en una pandemia mundial y con una estructura económica provincial y nacional que sabemos cómo está”.

“Tengo un Ministerio impecable, transparente, que no tiene prontuario, con billeteras que no son cuestionables, con gente que labura, que si tiene que hacer algo político echa mano a su bolsillo y no al del Estado”, agregó la funcionaria.