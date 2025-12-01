El gobernador encabezó un encuentro en la Casa de Gobierno y confirmó la continuidad “de mesas técnicas los próximos días”.

Torres se reunió con los gremios de la educación

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes en Rawson una reunión con referentes de los gremios del sector educativo, tras la cual valoró “la importancia del diálogo con todos los sectores” y confirmó la continuidad “de mesas técnicas los próximos días”.

Del encuentro realizado en la Casa de Gobierno participaron también los ministros de Educación, José Luis Punta; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; además del secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y del asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva.

Por el sector sindical estuvieron presentes representantes de los gremios UPCN, UDA, ATE, AMET, SITRAED y ATECH.

En esta mesa de diálogo se abordaron diversas temáticas fundamentales para el sector de la educación, como son los concursos docentes, entre otros puntos.

Por eso y luego de escuchar los distintos planteos y propuestas, las partes acordaron retomar estas mesas técnicas para continuar avanzando en una agenda común.

En este contexto, el gobernador transmitió el estado de situación económica y financiera de la provincia e instó “a seguir esta línea de diálogo y mesas de trabajo conjuntas”.