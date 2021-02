Trabajadores de la Salud: "no vamos a cubrir a nadie"

Noelia Fernández, delegada del Sindicato de Salud Pública (SISAP), anunció que convocarán una medida de fuerza general en la provincia en el caso de no tener una respuesta del Gobierno a principio de la próxima semana.

Reclaman por la deuda de paritarias 2019 que, según detalló Fernández, llega casi a los mil millones. También piden recategorizaciones y tener certezas del cobro de haberes de enero y el aguinaldo adeudado del mes de diciembre.

“Si todo esto no pasa se tomarán medidas de acción directa. Esperamos respuestas del ministro de Salud (Fabián Puratich) que en su momento se comprometió a generar una reunión con el ministro de Economía (Oscar Antonena)”, explicó.

Acerca de las irregularidades con las vacunas Sputnik V en el Hospital de Trelew y la desaparición de 30 dosis en el Hospital Regional de Comodoro, señaló en Jornada: “Es lamentable. No queremos hablar de más para no perjudicar la investigación. La responsabilidad directa es de las autoridades de los hospitales. Nosotros nunca vamos a avalar que se roben vacunas. No vamos a cubrir a nadie”.