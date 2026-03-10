El accidente ocurrió este martes por la mañana en la localidad de Cervantes. Una tercera persona logró sobrevivir y fue trasladada con heridas.

Tragedia en Río Negro: un auto cayó a un canal de riego y murieron dos personas

Una tragedia sacudió este martes por la mañana a la localidad rionegrina de Cervantes, donde un automóvil cayó al canal principal de riego, provocando la muerte de dos personas y dejando a una tercera herida.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y generó un importante despliegue de emergencia en la zona, con la intervención de efectivos policiales, bomberos y personal de salud, quienes trabajaron intensamente para rescatar a las víctimas.

Según las primeras informaciones, el vehículo —que habría sido un Ford K— terminó sumergido en el cauce del canal, lo que dificultó las tareas de rescate debido a la fuerza de la corriente.

Los rescatistas lograron asegurar el automóvil con cuerdas para evitar que el agua lo arrastrara hacia sectores más profundos, lo que permitió finalmente recuperar los cuerpos de las dos víctimas fatales.

De acuerdo con datos preliminares, las personas fallecidas serían trabajadores de la Justicia de Río Negro, aunque las autoridades aún trabajan para confirmar oficialmente sus identidades.

En tanto, una tercera persona que viajaba en el vehículo sobrevivió al accidente y fue asistida por personal médico tras ser rescatada.

Las circunstancias en las que el automóvil terminó dentro del canal todavía son materia de investigación, mientras peritos intentan determinar cómo ocurrió el siniestro.