El Gobierno de La Rioja dispuso un asueto administrativo para este miércoles por la mañana luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

Tras el triunfo de Argentina, una provincia decretó asueto para empleados públicos y escuelas

La medida alcanza a la administración pública provincial y a los establecimientos educativos dependientes del Estado riojano, aunque se aclaró que los servicios esenciales continuarán funcionando mediante guardias mínimas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión busca permitir que los trabajadores puedan compartir y celebrar “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

A través de un comunicado oficial, las autoridades destacaron que “el fútbol forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura popular”, al tiempo que remarcaron que la alegría generada por el triunfo de la Selección merecía una celebración especial.

La medida generó repercusión a nivel nacional por tratarse de una disposición excepcional vinculada a un resultado deportivo y no a una fecha prevista en el calendario oficial.

Con esta decisión, La Rioja se convirtió en la primera provincia del país en decretar un asueto tras el debut victorioso del seleccionado argentino en la Copa del Mundo 2026.

El antecedente más cercano ocurrió en diciembre de 2022, cuando el Gobierno nacional declaró feriado para celebrar la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar, una medida que permitió multitudinarios festejos en distintos puntos del país.