Trelew venció a Bigornia y  está segundo en el Austral

Trelew RC derrotó este domingo de visitante a Bigornia Club de Rawson por 31-24 y con ese resultado, alcanzó el segundo puesto del Torneo Austral de rugby, certamen que lidera el invicto Deportivo Portugués.
De esa manera, “Las Cebras” se recuperaron de la derrota sufrida en la anterior fecha ante Patoruzú RC y con 17 puntos, se ubican en el segundo puesto del campeonato, luego de completarse la quinta jornada de la fase regular.
Cabe destacar que en esta fecha, el sábado habían ganado el líder Portugués, Comodoro RC -ahora tercero-, Calafate RC y Patoruzú RC.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 23 puntos, , 2) Trelew RC 17, 3) Comodoro RC 16, 4) Calafate RC 16, 5) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC 10, 7) Bigornia Club 10, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 5 y 10) San Jorge RC 0.
Panorama de la 5ª fecha
SABADO 13
CANCHA: DRAIG GOCH RC - GAIMAN
- Draig Goch RC PP / Calafate RC GP (M-16).
- Draig Goch RC 21 / Calafate RC 40 (M-18).
- Draig Goch RC 21 / Calafate RC 69 (Primera).
CANCHA: PATORUZU RC – TRELEW
- Patoruzú RC 24 / Puerto Madryn RC 19 (M-15).
- Patoruzú RC 0 / Puerto Madryn RC 26 (M-16).
- Patoruzú RC 18 / Puerto Madryn RC 24 (M-18).
- Patoruzú RC 23 / Puerto Madryn RC 21 (Primera).
CANCHA: CHENQUE RC – EL TREBOL
- Chenque RC 49 / Deportivo Portugués 15 (M-15).
- Chenque RC 40 / Deportivo Portugués 42 (M-16).
- Chenque RC 0 / Deportivo Portugués 22 (M-18).
- Chenque RC 5 / Deportivo Portugués 15 (Primera).
CANCHA 2: COMODORO RC – ASTRA
- Comodoro RC 71 / San Jorge RC 0 (M-16).
- Comodoro RC 29 / San Jorge RC 27 (M-18).
CANCHA: 1 COMODORO RC – ASTRA
- Comodoro RC 54 / Combinado San Jorge RC/ Truncado RC 45 (Intermedia).
- Comodoro RC 71 / San Jorge RC 26 (Primera).
DOMINGO 14
CANCHA: BIGORNIA CLUB – RAWSON
- Bigornia Club 43 / Trelew RC 51 (M-15).
- Bigornia Club 76 / Trelew RC 26 (M-16).
- Bigornia Club 15 / Trelew RC 35 (M-18).
- Bigornia Club 24 / Trelew RC 31 (Primera).
Próxima fecha (6ª)
- Deportivo Portugués vs Calafate RC.
- Comodoro RC vs Draig Goch RC.
- San Jorge RC vs Patoruzú RC.
- Trelew RC vs Chenque RC.
- Puerto Madryn RC vs Bigornia Club.