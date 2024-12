Tremendo cruce entre Pernía y Jakos: "Sos un mala leche"

La escena, que no pasó a mayores pero que se viralizó en las redes sociales, se dio luego de un polémico choque en la tercera serie que se disputó este domingo en el autódromo de Trelew.

Leonel Pernía y Andrés Jakos protagonizaron un intenso cruce luego del accidente que protagonizaron este domingo en la tercera serie del campeonato de TN APAT. Todo ocurrió por un choque en la última vuelta mientras peleaban por la primera posición, que provocó roturas en el auto de Pernía y que perdiera varias posiciones.

"Así no se corre pendejo porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche porque sos un mala leche", explotó el piloto delante de todas las cámaras que lo perseguían para pedirle un testimonio por el toque durante una de las curvas, cuando intentó el sobrepaso por afuera y terminó siendo chocado por el lateral del auto de Jakos.

"Cuando vea las cámaras bien y se dé cuenta él por qué, pero no sé ni por qué está enojado. Se va a dar cuenta que no fue mala leche, estamos corriendo por lo mismo; los dos tenemos que ganar para ser campeones", respondió Jakos, después del encontronazo con el tandilense, campeón del TC 2000 hace pocas semanas.

"Pernia":

Por el cruce de Leonel Pernía con Andrés Jakos en el #TurismoNacional pic.twitter.com/3Zh1QbkhA2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 8, 2024

Este fin de semana, el TN APAT disputó en Trelew la última fecha de la temporada. En la mañana de este domingo, los pilotos salieron a pista para disputar las series. Allí, en una jornada para el recuerdo, cada batería tuvo una polémica distinta. Una vez que terminó la acción, la categoría comunicó las sanciones correspondientes.

El castigo más severo fue para Leonel Pernía, quien fue excluido por “conducta inapropiada”, luego de increpar a Andrés Jakos una vez que se bajaron del auto. Este último recibió un puesto de penalización por toque a Pernía. Finalmente Jonatan Castellano ganó esa serie.

Germán Todino fue penalizado por toque con Jorge Barrio y quedó noveno en la serie (detrás de Barrio que fue octavo). Por último, Sebastián Gómez recibió una exclusión parcial por toque a Rodrigo Lugón.