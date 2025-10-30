Tres chubutenses fueron convocados para los Sudamericanos Escolares

Se trata del radatilense Valentino Bonelli, la madrynense Maia Monín y Ema Gorognano, de la localidad de El Hoyo.

Mediante un boletín informativo, la Confederación Argentina de Atletismo informó los nombres de los 30 deportistas que integrarán el seleccionado nacional de atletismo (Sub-14), que participará de la XXIX edición de los Juegos Sudamericanos Escolares, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay, del 30 de noviembre al 7 de diciembre.

Del evento, que será organizado por el CONSUDE (Consejo Sudamericano del Deporte), por primera vez en la historia tomarán parte tres atletas chubutenses: Maia Monín de Puerto Madryn (entrenador Ezquiel Monin), Ema Gorognano de El Hoyo (Sergio Jara) y Valentino Bonelli, de Rada Tilly (Carola Ocampo).

Vale remarcar que en ediciones anteriores, si bien hubo otras participaciones chubutenses, jamás habían sido convocados tres atletas para el mismo torneo.

Para el armado del equipo se han tenido en cuenta los resultados del Campeonato Nacional U16, Juegos Nacionales Evita y Campeonatos Provinciales, con el criterio técnico de elaborar un equipo que nos represente en función de las 30 plazas asignadas (15 varones – 15 mujeres).

En dicho certamen internacional, Maia Monín competirá en las pruebas de 800 y 2000 metros, en tanto Ema Gorognano hará lo propio en los lanzamientos de jabalina y martillo, mientras que Bonelli, estará en las pruebas de 80 y 800 metros llanos.