Tres meses preso por herir con arma de fuego a otro hombre

Andrés Oscar González quedó imputado por disparar contra un hombre y herir a un perro durante una agresión ocurrida el pasado martes.

Este jueves se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Andrés Oscar González, acusado de tentativa de homicidio en un hecho ocurrido el martes 18 de noviembre en el Centro. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare legal la detención, se formalice la imputación y se dicte la prisión preventiva por seis meses. La defensa no se opuso, aunque pidió que se admitan salidas laborales para su asistido.

Según expuso la fiscalía, el hecho investigado tuvo lugar alrededor de las 16:48 en pasaje Venter al 1200, donde González y otras cuatro personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. En ese momento llegaron la víctima y otra persona acompañada por un perro de raza pitbull. De acuerdo con la acusación, el grupo atacó a la víctima con golpes de puño y patadas. Instantes después, González se retiró del lugar y regresó armado con un revólver calibre 22, con el que habría efectuado dos disparos que impactaron en la víctima y un tercero que hirió al animal.

El caso fue calificado provisoriamente como “homicidio simple en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con infracción a la Ley de Maltrato Animal”, atribuido a González en calidad de autor.

El fiscal solicitó seis meses de investigación y el mismo plazo de prisión preventiva, argumentando la existencia de elementos suficientes que vinculan al imputado con el hecho y la presencia de peligros procesales, entre ellos riesgo de fuga y entorpecimiento, debido a la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo.

La defensa, representada por el defensor público Gustavo Oyarzún, no objetó la legalidad de la detención ni la imputación, pero requirió que se autorizara a González a realizar salidas laborales mientras dure la preventiva. El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido.

Finalmente, el juez penal Ariel Tedesco declaró legal la detención, formalizó la apertura de la investigación y dictó la prisión preventiva por el plazo de tres meses, fundamentando su decisión en la gravedad del hecho y en los riesgos procesales señalados. De esta manera, González quedó notificado de la acusación en su contra y con su defensa técnica asegurada, representada por el defensor público.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en la audiencia por el funcionario Franco Tavano.