El presidente de Estados Unidos anunció un alto temporal de cinco días en las ofensivas sobre infraestructura energética iraní, en medio de contactos diplomáticos que calificó como “productivos”.

Trump ordena una pausa en ataques a Irán y abre una vía de negociación

En un giro inesperado dentro de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes la apertura de negociaciones con Irán y dispuso la suspensión provisoria de ataques sobre instalaciones eléctricas de ese país.

El anuncio fue difundido a través de su cuenta en la red social Truth, donde el mandatario precisó que la medida tendrá una duración inicial de cinco días y estará sujeta al avance de las conversaciones en curso.

La decisión se produce luego de una escalada militar que incluyó bombardeos estadounidenses contra infraestructuras vinculadas al suministro de agua y energía en territorio iraní. Como respuesta, desde el gobierno encabezado por Mojtaba Khamenei se habían lanzado advertencias sobre posibles represalias de alto impacto, entre ellas el eventual cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo.

En su mensaje, Trump sostuvo que ambas partes mantuvieron “conversaciones muy buenas y productivas” durante los últimos días, orientadas a alcanzar una solución integral al conflicto. En ese marco, indicó que ordenó al Departamento de Defensa posponer cualquier ofensiva contra objetivos energéticos iraníes mientras continúen las negociaciones.

El mandatario también remarcó que los contactos diplomáticos seguirán desarrollándose a lo largo de la semana, en un contexto marcado por la incertidumbre y la expectativa internacional ante una posible desescalada del conflicto.