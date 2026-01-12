Un argentino fue asesinado durante un tiroteo en un bar de Tulum

El violento episodio ocurrió en la previa a un festival de música electrónica en el cenote Vésica, en el estado de Quintana Roo.

En el corazón del turístico destino de Tulum, un trágico evento terminó con la vida de Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero de 37 años originario de Argentina. Radicado en México desde hace meses, Minucci se encontraba en un bar cuando fue víctima de un tiroteo que ocurrió en las vísperas de un festival de música electrónica en el célebre cenote Vésica, ubicado en el estado de Quintana Roo.

El fatídico suceso encendió las alarmas por la violencia que se ha estado gestando en zonas plagadas de turistas. Según medios locales, los culpables del tiroteo llegaron en motocicleta, arremetiendo contra los trabajadores con armas calibre 9 milímetros, dejando al menos ocho casquillos sobre el suelo. El ataque provocó un caos indescriptible entre los asistentes al evento y marcó, trágicamente, el destino de Minucci, quien se reportó gravemente herido.

En la enmarañada maraña de disparos, Minucci fue alcanzado en su cuello, rostro, brazos y pecho. Transportado urgentemente al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, batalló por su vida, pero horas más tarde, a pesar del denodado trabajo del personal médico, Minucci falleció.

El tiroteo también hirió a otras dos personas: Deyran de Jesús “N” y Saúl “N”, este último empleado federal residente de Ciudad de México, quienes continúan bajo un cuadro de observación médica.

Hasta el momento, no se han detenido a los responsables del ataque. Las autoridades siguen sin revelar el motivo tras el infortunio, dejando en vilo tanto a residentes como a turistas ante esta creciente ola de violencia.

El consulado argentino ha sido informado, dando comienzo a los protocolos de repatriación y ofreciendo apoyo a la devastada familia de Minucci. En búsqueda de ayuda, los familiares emitieron un mensaje público solicitando colaboración para los costos de logística: "La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño", indicaron.

Originario de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, Jonatan Emanuel Minucci había migrado a Tulum en noviembre de 2025 con el anhelar de abrazar oportunidades laborales durante la temporada turística, ahorrando para regresar a Argentina en febrero para su próximo papel como padre.

El horror del ataque incrementa la preocupación por la seguridad en regiones intensamente turísticas. Este evento se precipitó apenas 48 horas después de otro incidente violento, este ciclo de terror afianzando temores acerca de la protección y tranquilidad de quienes visitan Tulum, implorando a las autoridades una intervención vigorosa y deliberada para restablecer el orden y garantizar que la violencia no deteriore más los márgenes turísticos de México.