Un avión sanitario se rompió y una paciente que iba a Buenos Aires murió en Comodoro

Los trabajadores de la salud de Santa Cruz están de luto, en medio de la crisis que enfrentan ahora lamentan la pérdida de una compañera. Carlos Garzón, referente de ATE en Caleta Olivia, a través de sus redes sociales, contó las circunstancias en las que perdió la vida Valeria Rodríguez.

"Aterrizo en bs as 6:10 AM y me llegan mensajes de mis compañeros del hospital de Caleta Olivia diciendo que falleció nuestra compañera Verónica Rodríguez, una madre sostén de hogar que para poder garantizarle el plato de comida a sus hijas y una buena educación trabajaba a destajo hace muchos meses con jornadas de 12 horas o mas”.

“Ayer en horas de la tarde se descompensó en su lugar de trabajo y paso con un cuadro grave a terapia intensiva, las autoridades del Hospital Zonal de Caleta Olivia en conjunto con la CSS milagrosa y rápidamente se consiguió la derivación de urgencia para trasladarla a bs as. Cuando va rumbo a Comodoro Rivadavia avisan que el avión sanitario se rompió por lo que tuvo que quedarse en esa ciudad hasta nuevo aviso, hoy 1:50 falleció”.

En este marco, el dirigente apuntó a las responsabilidades del estado en torno al lamentable episodio. “Este gobierno no solo que nos hambrea y nos condena a la pobreza sino que también nos empuja a la muerte, teniendo que trabajar a destajo por los sueldos de hambre sino que también la cobertura de salud de nuestra obra social es obsoleta y no nos garantiza ni lo mas mínimo e indispensable.

“Nos siguen matando....hasta la victoria siempre querida compañera, vuela alto y juramos seguir luchando por la dignificación de nuestro salario, nuestra obra social y de nuestras condiciones laborales para que el trabajo no nos cueste la vida. Verónica Rodríguez presente, ahora y siempre!".