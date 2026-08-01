Un borracho destruyó cristales de un auto

A las 9:50 de este sábado, la Comisaría Séptima recibió un llamado telefónico por parte de una persona damnificada. Esta informó que en su domicilio de la calle Jaime Dávalos del barrio Máximo Abasolo, un hombre estaba arrojando piedras contra su vehículo particular, estacionado frente a su vivienda.

Una vez en el lugar, efectivos policiales constataron daños en el espejo retrovisor derecho y en el vidrio triangular del lado del conductor de un Chevrolet Corsa.

Tras realizar un recorrido por la zona, los policías interceptaron al responsable, quien presentaba signos evidentes de encontrarse en estado de ebriedad. El detenido fue identificado como Gustavo Abel U. De 38 años.