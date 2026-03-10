Un centenar de vecinos marchó pidiendo justicia por Nino

Vecinos, familiares y amigos de Bernardino Villarroel se movilizaron este lunes por las calles de Kilómetro 5.

El objetivo de la manifestación fue reclamar justicia por la muerte del hombre de 78 años ocurrida el pasado 2 de marzo. La marcha recorrió diversos sectores del barrio y finalizó frente al domicilio de la víctima. La comunidad acompañó el pedido de los familiares para solicitar que el caso sea esclarecido.

Tras el incendio en la vivienda de "Nino" Villarroel ya nada es igual en Km 5. Lo que en principio se creyó era algo accidental, tras la autopsia inicial pasó a ser un “presunto homicidio” y de allí la indignación. Bernardino “Nino” Villarroel, de 78 años, era un vecino muy querido en la zona. Atento, amable, siempre dispuesto a dar una mano a quien lo necesitara. Su muerte debe ser esclarecida y los presuntos asesinos deben pagar.

El incidente ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Ferrocarril 184, en el sector del Ferrocarril Patagónico. Aquel lunes, los vecinos alertaron a las autoridades al observar columnas de humo que emanaban del interior de la casa. Al ingresar al inmueble, el personal de Bomberos y efectivos de la Policía del Chubut hallaron el cuerpo sin vida de Nino. La principal línea de investigación sugiere que el suceso pudo haber ocurrido en el marco de un robo.

Por estas horas, los investigadores y la familia aguardan el informe final de la autopsia forense. Este documento será fundamental para determinar las causas exactas del fallecimiento y confirmar si existió violencia previa al incendio.

LA MANIFESTACION

La consigna "Nos queremos vivos" fue el eje central de la jornada de protesta de este lunes. Los manifestantes expresaron su preocupación por los episodios de violencia registrados en distintas zonas de la ciudad de Comodoro Rivadavia durante las últimas semanas.

“Por ahora no hay avances en la investigación”, dijo la sobrina de Nino. En la movilización, la mujer sobrina pidió a la gente “que puedan seguir acompañándonos”, mientras una vecina destacó la masiva presencia de jóvenes.

Entre carteles que clamaban “Justicia por Nino” y llantos de dolor y bronca, la sobrina de la víctima habló con el móvil de El Comodorense Radio en medio de la marcha.

“Yo no sé cómo voy a hacer para que lleguemos a esos seres que no tienen corazón ni piedad. Solamente pido que puedan seguir acompañándonos”, expresó la sobrina, mientras la multitud la rodeaba.

Una vecina, visiblemente conmovida, agregó: “No pueden hacer este daño, te dan ganas de matarlos. Era un vecino muy querido. Hay muchísimos jóvenes; él acompañaba a todos los chicos del barrio. Llama mucho la atención cómo los jóvenes lo lloran. A todos los chicos de la cuadra les hacía sus días especiales. No se merecía terminar así”.