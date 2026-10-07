La interrupción comenzará el jueves 8 de octubre a las 15 por tareas del Plan Anual de Mantenimiento del Sistema Acueductos.

Un corte de agua de 24 horas afectará a 23 barrios de Comodoro

La SCPL informó que este jueves 8 de octubre, desde las 15, se interrumpirá el suministro de agua durante 24 horas en distintos barrios y sectores de Comodoro Rivadavia. El corte forma parte del mantenimiento programado del Sistema Acueductos.

La medida alcanzará a Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, ARA San Juan, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Km. 8, Saavedra, Divina Providencia, Petroleros Privados, ex Radio Estación y Fuerza Aérea.

También estarán afectados un sector de General Mosconi, las zonas altas de La Floresta, Las Flores y San Martín, un sector de Los Tres Pinos y la zona de Chacras de Saavedra.

A través de los departamentos de Saneamiento y de Sistema Acueductos y Acuíferos, la cooperativa solicitó a los vecinos hacer un uso racional del servicio.