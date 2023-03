Un cura y una monja dejaron los hábitos para poder vivir su amor

Una pareja contó la historia detrás de su romance y dejaron a todos con la boca abierta. Como tantas otras personas, estos usuarios eligieron la red social de videos china para revelar detalles de su vida personal.

Fue uno de los protagonistas de la historia, Tomás Cam (@tomascamr), quien relató cómo se conoció con su actual pareja y sorprendió al revelar que él era cura y ella monja. En el video, el chico escribió "¿Por qué nos conocimos antes?", seguido de una serie de fotos que daban cuenta de la razón.

"Yo salí del seminario después de 7 años. Ella salió después de 6 años en el convento", indicó el ex cura al inicio del video. Él contó que en su institución llevaba una "vida espiritual" y "mucha vida apostólica", y que conoció a su pareja mientras estudiaban juntos, pero que nunca pasó nada. Casi ni se hablaban.

Sin embargo, tras largos años en el convento ella se retiró y comenzó a llevar una "vida normal". Él siguió sus pasos y un año después hizo lo mismo. "Ella se enteró por un amigo en común (que se había retirado), por las cuentas sugeridas en Instagram me agregó y yo le escribí para juntarnos", comentó Tomas.

Luego de que él se diera cuenta de que no estaba listo para tomar los hábitos, descubrió que ella, Massiel, le atraía. "La cosa es que la vi, y la vi muy distinta, muy linda con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única. No sé, pero todo empezó realmente cuando empezamos a hablar. No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y no sé, el otro no la escucha sino simplemente la contempla", contó el joven.

Tras conocerse mejor, empezaron una relación y su historia de amor fue furor en TikTok. Entre los muchos comentarios que recibió la publicación, también se hizo presente su pareja. "Te amo, Tomás. Qué lindo compartir la vida contigo. Gracias por tanto y por siempre", escribió ella.

"Qué bella historia de amor"; "Será que tengo que ser monja para encontrar al amor de mi vida"; "Ojalá que esta historia no tenga final"; "Que viva el amor"; "Cómo habla de ella con tanto amor"; "Esto merece como 20 partes más", fueron algunos de las respuestas.

El primer video obtuvo casi 3 millones de reproducciones, más de 300 mil "me gusta" y cientos de comentarios. En tanto, las otras partes de la historia también recibieron gran cantidad de apoyo y fueron seguidas muy de cerca por los usuarios de TikTok.