Un descuido provocó un principio de incendio en una rotisería

El hecho ocurrió de madrugada en un comercio de avenida Rivadavia. Bomberos controlaron rápidamente la situación y no hubo personas heridas.

Un principio de incendio encendió las alarmas durante la madrugada de este domingo en la rotisería “El Pollo Dorado”, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 2500. La situación generó preocupación en la zona, aunque no se registraron víctimas, sí se produjeron daños materiales en el interior del local.

El episodio se registró alrededor de las 2:45, cuando el Centro de Monitoreo advirtió una densa columna de humo que salía desde las persianas del comercio, que se encontraba cerrado al público. A partir de esa detección, personal de la Comisaría Seccional Cuarta se hizo presente en el lugar y solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios.

Para ingresar al establecimiento, los bomberos debieron cortar el candado de una puerta lateral. Una vez dentro, constataron que el foco ígneo se había iniciado en el sector de la cocina y lograron sofocar las llamas en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Según se informó posteriormente, el incendio se habría originado de manera accidental, a raíz de un horno que quedó encendido. El calor provocó que se prendieran fuego elementos plásticos apoyados sobre el artefacto, lo que derivó en la afectación del cableado del techo. Las pérdidas fueron únicamente materiales y no fue necesaria la asistencia médica de ninguna persona.