Un Día del Padre con strippers y sin niños

Si hablamos del Día del Padre, ocurrido el pasado fin de semana, pensamos rápidamente en un festejo familiar. Un día para pasar "con los nuestros", para disfrutar alrededor de la mesa. Un asado, un vino, anécdotas, fotos, recuerdos. Niños jugando, padres y abuelos sonriendo... Un marco, en definitiva, muy familiar.

Sin embargo, poco tuvo que ver con este clima la particular "celebración" que se realizó en Huehuetán, Chiapas (México), donde se llevó a cabo un festejo bastante polémico. Y quizás el adjetivo se quede corto.

Es que, en este evento por el Día del Padre, el marco fue bastante diferente. No hubo niños, no hubo esposas, no hubo casi familia. Y no hubo porque se les prohibió el ingreso. Pero, peor aún, la celebración sí incluyó la presencia de strippers.

Por si fuera poco con describir ese marco, basta un dato para comprender el nivel de locura de lo sucedido: las imágenes del evento se viralizaron luego de que el propio intendente las compartiera en redes sociales. Claro está, tuvo que eliminarlas rápidamente.

La situación tuvo lugar en Huehuetán, Chiapas. El alcalde responsable de la localidad es Manuel Ángel Villalobos, quien quedó en el foco de las críticas. Es que en la invitación al evento se anticipaba un espectáculo "con sorpresas y regalos", y la primera alerta llegó cuando se aclaró que no se permitía la entrada "de niños ni de mujeres".

Bastó con que el alcalde compartiera videos del evento en sus redes para que la polémica saltara a la luz. Es que en esos fragmentos de video se podía ver a varios hombres tirados en el suelo, con mujeres bailando alrededor de ellos. Mujeres que, además, estaban con poca ropa. Claro está, la controversia no tardó en llegar.

Villalobos debió eliminar rápidamente el video, pero eso no lo eximió de las críticas. Fue apuntado rápidamente como promotor de cosificación de las mujeres, y el colectivo feminista "50+1" de Chiapas salió a declarar al respecto. Según trascendió, pidieron "que las autoridades modifiquen los patrones existentes para eliminar cualquier tipo de prejuicio", además de condenar el acto.

No fue la única voz al respecto. La diputada Olga Luz Espinosa afirmó que, lejos de cualquier espíritu del Día del Padre, la "celebración" no contribuye a combatir la desigualdad y "perpetúa estereotipos que causan daño en una sociedad afectada por la violencia machista".