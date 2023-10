Un exnovio de Belén Francese aseguró que hubo trío con Andrea Rincón

"No se podía pedir más para esa noche", afirmó Martín Witty, quien se sinceró y contó detalles del fogoso encuentro que tuvo con su expareja, Belén Francese, y la exvedette Andrea Rincón.

Martín Witty, expareja de Belén Francese, rompió el silencio en LAM (América TV) tras el escándalo entre la modelo y Andrea Rincón en PH (Podemos Hablar-Telefe), y aseguró que habría tenido un trío sexual con las famosas.

Este fin de semana, se filtró el video del fuerte enfrentamiento que tuvieron ambas mujeres cuando Belén contó una anécdota donde supuestamente "pasó una noche increíble" junto a Andrea, luego de querer "levantársela".

Durante esa noche, fue Martín quien se encargó de explicar qué fue lo que realmente pasó. "Belén le sacó un poco de peso a lo que pasó, cosa que no estoy haciendo yo", comenzó diciendo.

Según el exnovio de Belén, la relación entre la modelo y Andrea habría ocurrido en un evento que organizó Moria Casán para celebrar el éxito de una de sus obras teatrales durante el verano.

"Fuimos con Belén a esa fiesta, que era para algunos. No podían ir todos. Lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad", detalló.

Sin embargo, aclaró cómo fue el fogoso encuentro de las famosas: "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron a los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales".

"Yo estaba en la cama esperando que vuelva Belén y yo veía una figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación… no sabría decirte si fuimos novios. Estábamos todos los días juntos. A mí me pasaron cosas muy lindas con ella", continuó.

Además, recordó la manera en la que todo terminó en un trío sexual: "Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: 'Ah, no estás sola, no estás sola, estás con alguien'. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en la cama intimando con quien yo sentía que era como mi pareja".

En el momento en que la exvedette aparece en el acto, Witty remarcó que "ella se envolvió en una sábana". Y afirmó, entre risas: "Cuando vi que la tercera era Rincón, me encantó. Yo dije: 'Gracias Dios por tanto'. No se podía pedir más para esa noche".

Luego, Martín explicó el motivo por el cual las famosas empezaron a tener conflictos en medio de la habitación: "En un momento, ella se pone celosa (Belén) y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para dónde ir; estaba en el medio de algo groso. Y cuando digo algo groso, era algo groso".

Posteriormente, se sorprendió por la forma en la que Rincón quiso desmentir lo que dijo Francese en las grabaciones del programa de Andy Kusnetzoff, y lanzó: "Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera, en todos los lugares que trabajé. No sé por qué se rasgaron las vestiduras y se empezaron a atacar".

Finalmente, se puso en el lugar de ambas personas y afirmó: "Entiendo que Andrea no quiera contar algo que pasó, está perfecto, pero por el otro lado tampoco la tildes de mentirosa a Belén que realmente no estaba mintiendo. Le estaba sacando un poco de peso, cosa que no estoy haciendo yo".

El último sábado, en el programa de Andy, las invitadas fueron todas mujeres: Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea, Belén y Sofía Jujuy Jiménez.

El ciclo de entrevistas siempre sale al aire grabado y la periodista Laura Ubfal reveló a través de su cuenta de Twitter (X) que dos de las presentes vivieron un momento de tensión. Y detalló el motivo del enojo: "Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó #Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...".

Luego, Ángel de Brito en LAM (América TV) sumó información y contó cuál fue la anécdota que hizo estallar a Andrea: "Andy dice que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble. Belén dijo que pasó una noche increíble 'y ella me quiso levantar' (en referencia a Rincón). Andrea dijo que no podía seguir porque se quedó mal".

"Se desbordó todo. Andrea aclaró la situación y dijo 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo. Jamás te quise levantar y me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota'. Pero no quedó ahí. Rincón estaba caliente y le dijo 'vos estabas en la misma', hablando del consumo", detalló Ángel.

Ahora, con la revelación de Martín Witty, se puede confirmar que Andrea Rincón y Belén Francese tuvieron un encuentro apasionado, más allá del enojo de la exvedette.