Un hombre de 87 años fue rescatado tras ser aplastado por su caballo

Un operativo de emergencia se desplegó este domingo para socorrer a un poblador que, tras caer de su caballo, sufrió fracturas en el fémur y la cadera. El rescate, que incluyó la participación de un helicóptero, se realizó en una zona de difícil acceso del Cerro Milico.

El Parque Nacional Lanín informó sobre el exitoso rescate de un hombre de 87 años que tuvo lugar en el Cerro Milico, en la zona sur del parque. El incidente ocurrió este domingo, en un lugar de acceso sumamente complicado, lo que requirió la coordinación de un importante equipo de emergencia.

El operativo se activó tras el aviso de que un poblador había sufrido una caída de su caballo y había sido aplastado por el animal. Como consecuencia del accidente, el hombre presentaba fracturas en el fémur y la cadera.

Inmediatamente, la Central Sur del ICE Lanín puso en marcha el protocolo de rescate. Un total de 15 rescatistas del ICE de San Martín de los Andes y Junín, junto a Guardaparques de la zona, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Una vez estabilizado, el hombre fue porteado por tierra hasta un punto de encuentro donde esperaba un helicóptero de la Provincia de Neuquén.

La aeronave fue clave para la extracción del herido, quien finalmente fue trasladado por aire al Hospital de San Martín de los Andes para recibir atención médica especializada.

En el operativo participaron distintas fuerzas y organismos, incluyendo el ICE Lanín, los Guardaparques de la Zona Sur, Bomberos de San Martín de los Andes, el Hospital Ramón Carrillo, el SIEN de San Martín de los Andes y la Provincia de Neuquén.