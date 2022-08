Un hombre abandonó a su mamá en silla de ruedas en un bar 

Una mujer de 68 años que está en silla de ruedas fue abandonada por su hijo este viernes por la mañana en un bar de Rosario. El dramático hecho tuvo lugar en el local gastronómico "Calabaza Bar", donde la mujer quedó sola durante horas hasta que recibió ayuda.

Según informó el diario La Capital, ocurrió alrededor de las 11 en un negocio ubicado en la esquina de las calles San Lorenzo y Sarmiento cuando el hombre ubicó a su madre en una mesa cerca de la barra, pagó el almuerzo y se fue.

Cerca de las 18, como nadie volvió a buscar a la mujer, Enrique, dueño del bar, llamó a un geriátrico (cuyo dato le aportó la señora) y dio justo con una enfermera que trabaja allí y es clienta del bar, quien se prestó a colaborar.

La enfermera llegó al bar y se sentó con la señora para intentar contenerla y buscar algún lugar para llevarla, pero no pudo obtener información porque los datos que le proporcionó la mujer eran muy difusos.

Mientras tanto, Enrique consiguió el teléfono del hijo y lo llamó para pedirle que retire a su madre del bar. “Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella”, relató el dueño del bar.

"Las dos veces que hablé me dijo que la dejara en la calle, y le contesté que lo hiciera él porque yo soy incapaz de abandonar a una señora en la calle y dejarla a la buena de Dios", dijo Enrique y agregó: “Finalmente el hijo me dijo que no me iba a atender más porque con su madre ya había cerrado la historia y que no iba a hacer más nada”.

Frente a la inesperada respuesta, Enrique se puso en contacto con la policía. También llegó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), agentes del Municipio, de Desarrollo Social y del PAMI. Finalmente, las autoridades resolvieron que la mujer sea trasladada a un geriátrico.