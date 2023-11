Un padre realizó grave denuncia a la pareja de su ex

“Tengo denuncias, pruebas y también pruebas médicas” aseguró A S (su nombre, como el de sus hijos, se mantiene en reserva por tratarse de una grave denuncia en donde hay menores de edad en el medio).

El hombre, de 31 años, contó que todo comenzó hace dos años cuando se separó de la madre de sus dos hijos (de 7 y 9 años). Ella lo denunció, algo que le impidió ver a sus hijos por un tiempo. Actualmente, alterna el cuidado de los menores durante los fines de semana.

“Yo hace dos años que vengo peleando la tenencia de mis hijos”, sostuvo A S en su denuncia en Radiovisión. “Mis nenes quedaban en el medio y vivían abandono de persona. La cuota alimentaria que yo les pasaba ellos no lo percibían” explicó y afirmó que en estos momentos sigue aportando la misma todos los meses.

Según el hombre, “cuando los fines de semana los recibo, mis nenes están con la misma ropa, bichitos en la cabeza; tuve quejas en la escuela; no tienen los útiles necesarios”.

A S explicó que por cuestiones laborales la madre no está todo el día con los menores. “Ellos quedan solos desde las 5 de la mañana hasta el mediodía… tres de la tarde que sale la mamá. Se quedan solos y son vigilados por una cámara de seguridad que tiene la casa. Yo me pregunto: ¿dónde está la Justicia? Ella me denuncia cada dos por tres; quise tener audiencia y cuando llegaba ese momento me volvía a denunciar, con perimetrales, y todos los papeles se me retrocedían”, sostuvo.

“LA JUSTICIA ES CIEGA”

Según su testimonio, la semana anterior uno de sus hijos “me dijo que su hermano se había portado mal y de fondo se escuchaban los gritos y cómo le pegaban a mi hijo. Le pegaban por comerse un dulce de leche. ¿Por qué pegarle a un nene? Es una criatura, tiene 7 años. Ella y su pareja actual les pegan a mis hijos”, denunció.

El papá expresó que tras el incidente llevó a ambos niños al Hospital Regional. “Presenté un certificado médico hace un año atrás, donde los nenes tenían escoriaciones en la piel. Pero la Justicia es ciega; vieron las fotos, videos, los audios que mandé y todavía le siguen dando la tenencia a ella”.

Más adelante, dijo que el pasado fin de semana su expareja llevó a su vivienda a los niños. “Bajó corriendo, salí detrás y terminamos enfrentándonos con su pareja, nos fuimos a las piñas. Le reclamé por qué le está pegando a mis nenes. Él dice que nunca les pegó, pero mis nenes cuentan otra historia, llorando”.

“Me comentan que hay veces que no les dan de comer. ‘Él cuando está solo nos pega’, me dijo mi hijo de 7 años. Lo enfrenta, le pega por no hacer las tareas y le tienen que pedir permiso hasta para ir al baño. Mi nene más grande me comentó que el otro día no los dejaba pasar al baño y cuando se estaba por hace pis, riéndose, lo llevó; es el único sector donde no tienen cámara de seguridad y entra con él a ver cómo hace sus necesidades”, agregó A S.

El padre le preguntó: “¿hijo, te tocá?”, añadiendo que el menor “se puso a llorar y me abrazó. No quiere contar más. Ayer (por el domingo) lo llevé al Hospital, me atendió el pediatra, pero por orden del Juzgado y Fiscalía no tiene autorización de revisarlo para ver si tiene algún abuso”.

“Yo quiero la custodia completa de mis hijos”, exigió el padre, acotando que “tengo otra prueba, donde el 18 de marzo de este año mi ex pareja lleva a los nenes a mi domicilio y mi nene, el más chico, me comenta que le duele la cola. Me fui a trabajar y mi pareja llevó a los nenes a la clínica y el médico constató dolor rectal. No me entraba en la cabeza, pero con lo que me cuenta mi nene esto ya es posiblemente un abuso”.

“Hoy fui a Familia (Oficina) me dieron miles de vueltas y me mandaron a Fiscalía; de ahí me mandaron a la Comisaría de la Mujer para hacer la ampliación de la denuncia. La hice y ahora estoy esperando que la jueza de familia, Guillermina Sosa, me los saca a los nenes de ese domicilio”, añadió.

“Yo sé que por las denuncias que hice el sábado y hoy mis nenes mañana tienen la tumba cavada. Lo digo porque la madre trabaja todo el día y en esas horas quedan al cuidado de la pareja. Ese es mi miedo: que le peguen o le hagan algún daño”, señaló.

“Yo no sé qué es lo que está pasando con la Justicia de Comodoro. Están viendo que hay violencia contra un nene. ¿Por qué le siguen dando la tenencia a la madre?”, se preguntó indignado. “Ella (su expareja) me dice que los nenes mienten”.

“Ella cada dos por tres me denuncia. Está bien; le toman la denuncia, pero ¿dónde están las pruebas donde yo supuestamente le pegó? Me hizo denuncia el año pasado de que la acosé en su domicilio. Yo a esa hora estaba trabajando”, señaló.

“Lo único que me importa es el cuidado de mis hijos, qué estén conmigo porque corren mucho riesgo. Por el relato que me cuenta mi hijo, el más grande, y la prueba que tengo, estoy convencido en un 90 por ciento de que abusaron de mi hijo”, concluyó el padre que este lunes radicó la denuncia y en donde ya tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.