Un participante de Gran Hermano acosó y amenazó de muerte a una mujer

Tras el comienzo de Gran Hermano (GH), los focos se centraron en uno de los participantes llamado Walter Santiago, más conocido como "Alfa", por su actitud y polémicos posteos que salieron a la luz. Pero en las últimas horas se conoció el testimonio de una joven tucumana a la cual acosó y maltrató, quien dialogó con Jorge Rial.

"Anoche estaba viajando a Ezeiza, y por Twitter una amiga me mandó: 'Mirá ese es el loco que te acosaba', en ese momento comenté lo que me pasó con él y se hizo viral, tiene más de medio millón de impresiones y me sorprendió. Estoy encantada de dar a conocer la clase de persona que es y que tengan mucho cuidado porque es peligroso", comenzó diciendo Maripi en diálogo con C5N.

Al ser consultada sobre como conoció a "Alfa", la joven tucumana respondió: "Lo conocí en el 2017, en Punta del Este, y cuando volví a Argentina me contactó porque quería que promocionara la cantina, que era un bar que iba a abrir en las islas del Delta. Todo iba excelente hasta que él se involucró sentimentalmente conmigo".

"Luego me voy a Europa y cuando regreso, me ofrece hacer canjes y promociones, y me regala una araña colgante que era de la abuela. En ese momento, yo estaba viviendo en Montevideo y pagaba muchísimo, y él me ofreció a ayudarme. La cuestión es que cuando me quiero ir a Estados Unidos, él me empezó a amenazar con que me iba a bloquear la visa y llevó a una persona que me amenazó con pegarme un tiro", continuó.

Según el relato de Maripi, el acoso comenzó cuando ella le dijo a Walter Santiago que nunca iba a pasar algo entre ellos. "Mi abuelo tiene una metalúrgica, consiguió el número de la metalúrgica, de mi mamá de mis amigos. Parecía buena persona y siempre le aclaré que nunca iba a pasar nada", comentó.

"Él se obsesionó cuando me fui a Europa porque me fui con alguien. A esa persona la llegó a amenazar también", remarcó.

Y agregó: "Me dio mucha bronca que haya entrado una persona así, estuve casi tres años perseguida, estoy temblando, me tuve que ir de Tucumán y de Buenos Aires por él. Tiene muchos contactos políticos, no es un fabulador".