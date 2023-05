Un pitbull atacó a un joven y su madre en Bahía Blanca

Un perro de raza pitbull que ya había protagonizado otras brutales agresiones en Bahía Blanca atacó a un joven que caminaba con su madre. "¡Se lo come!", grita una mujer aterrada por el hecho, que fue filmado.

Después de la traumática experiencia que vivió al ser atacado, Fermín Jaeggi, de 19 años, contó que tiene al menos un mes para que las heridas cicatricen.

"Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de la casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara", relató el estudiante.

Reconoció incluso -como se puede ver en el video- que le pegó "un montón de golpes en el hocico", pero que aún así no logró que lo soltara.

"Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada", contó.