Un taxista terminó internado por el feroz ataque de un pitbull

Una mañana de terror vivió un taxista luego de una agotadora noche de trabajo. Es que instantes después de hacer el cambio de turno con un compañero, se fue caminando con otro colega por la calle Anaya, en la ciudad de Neuquén. A metros de la intersección con 12 de Septiembre, un perro de raza pitbull le salió al cruce y lo sorprendió con un ataque feroz.

En apenas segundos, el animal mordió una de sus piernas y la cara, dejándole heridas de consideración. En medio de la agresión, su compañero- que afortunadamente no resultó herido- comenzó a darle patadas al perro para apartarlo de la víctima. Sin embargo no fue su accionar el que terminó con la arremetida, sino la llegada del dueño del can, quien al ver la terrible escena, intervino en forma inmediata.

Gracias a la ayuda de su compañero y de otro tachero que circulaba cerca del lugar, el taxista herido fue trasladado a la guardia del hospital Bouquet Roldán, donde permanece internado.