Una foto de Margaret Thatcher para reivindicar la lucha de las mujeres

La imagen de Margaret Thatcher, exprimera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990, incluida en un flyer en la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Las Lajas al conmemorarse el martes 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, provocó un enérgico rechazo todos los sectores sociales y políticos de esa localidad de la provincia de Neuquén. En el flyer publicado en la página oficial de Facebook del mencionado municipio aparece una fotografía de la exministra de Reino Unido durante la Guerra de Malvinas junto a otras imágenes de mujeres y fotografías de movilizaciones en reclamo de la violencia de género.

“Solo al municipio de Las Lajas se le ocurre colocar una foto de Margaret Thatcher como defensora de los derechos humanos. Para los que no saben quién es... Fue la primer ministro de Inglaterra durante la gesta de la guerra de Malvinas. Qué falta de cultura y respeto, qué mal que el pueblo de Las Lajas sea representado por una manga de ignorantes", escribió una usuaria de Facebook en el posteo de un vecino que difundió el afiche elaborado por el área de prensa y redes sociales del municipio.

"No pueden NO saber quién fue esta señora. Gestora de una guerra que nos costó la vida de argentinos y las islas... Espero pidan disculpas públicamente por respeto a los veteranos de guerra de la localidad", escribió una usuaria. "Esa fue la promotora de la guerra para salvarse el pellejo", agregó otra. "Defensora de derechos humanos no será mucho? Cuando se hundió el ARA General Belgrano estando fuera del área de exclusión... ella habrá pensado en los derechos humanos de esas personas?", preguntó otra. También hubo quienes se preguntaron si las asociaciones de Veteranos de Malvinas de la provincia lo habían visto, y muchos usuarios querían conocer quién había sido la persona que tomó la decisión de incluir la foto de Thatcher en la efeméride, "para saber quiénes son las personas que el pueblo les está pagando un sueldo por hacer esta pelotudez, lo único que falta es que pongan la bandera de Inglaterra como símbolo nacional".

Entre los numerosos comentarios, aparecieron sugerencias de mujeres destacadas para incluir en la efeméride en cuestión: "Pongan a Eleonor Roosevelt, a Alfonsina Storni, a Medina de Onrubia, a Marta Isabel Such, a Diana Maffia, a mujeres como Irma Cuña".

A partir de las innumerables críticas, la Municipalidad de Las Lajas decidió eliminar el posteo de Facebook; en tanto, el responsable de producción gráfica del área de comunicación se disculpó públicamente: "Como encargado del área me hago responsable de la publicación y pido disculpas públicamente a mi ignorancia de la persona que se encuentra en la efeméride. La publicación ya fue borrada y he tomado nota del error", escribió Kevin Monzón, encargado del área de difusión del municipio neuquino.

"Pido disculpas en especial a cada Veterano de Malvinas que en sus 40 años este error no se puede cometer", agregó en otra entrada. Una usuaria le respondió a quien se adjudicó el error que "más allá de tu disculpa personal que me parece acertada, el error se cometió en una página oficial que representa a un Municipio, lo ideal sería las disculpas publicadas en el lugar donde se cometió el error o sea esa página del Municipio".

"No tengo nada contra ellos pero deberían tener un poco más de respeto por todos los que dejaron su vida en las islas Malvinas", aportó otro usuario que se sumó al rechazo. A ellos se sumaron instituciones de Derechos Humanos de toda la provincia, representantes del arco político y distintas instituciones sociales.