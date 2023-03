Una guardiacárcel se enamoró de un asesino y decidió renunciar

Andrea Ferreyra, una oficial del Servicio Penitenciario de Chaco, se enamoró de un preso, Javier Duarte, condenado a perpetua por homicidio. Se conocieron a través de las redes sociales y ella renunció a su trabajo para poder seguir adelante con la relación.

Duarte, quien fue condenado a la pena máxima por "robo y homicidio calificado” y el domingo pasado fue trasladado a la cárcel de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Andrea contó al portal Infoqom como surgió el amor: "Lo conocí a través de las redes sociales (Facebook).Un día estando yo de servicio de guardia, recibí una solicitud de amistad por Facebook, me costó aceptarla, solo revisé su foto de perfil. Luego mire dónde decía que era soltero, la edad y allí lo acepté luego de ver varias veces una foto que me encantó, fue una dónde él está con una chomba de color verde manzana, ese fue el que enamoró a mis ojos a simple vista”.

Desde ese momento empezaron a charlar, "luego intercambiamos números de celular y empezamos a conocernos por video llamada, constantemente hablamos todo el tiempo y nos llevábamos bien".

La mujer contó que renunció a su trabajo tras soportar varias situaciones en el Servicio Penitenciario. "Me hacen creer que es algo malo, que me pueden echar del trabajo y yo siento que no es un pecado enamorarse de una persona"-

Y continuó: "Esto llegó a mayores, porque en mi trabajo me cambiaron de puesto por el tema de la foto que se me etiquetó, Yo estando uniformada. Ahora todas las personas me hacen de lado por esta situación".

Andrea agregó que "de igual manera continuamos con todo esto, decididos a formalizar nuestra relación casándonos legalmente, porque nos amamos mutuamente".

"Ahora me alejaron de mi pareja, lo trasladaron a Sáenz Peña, pero antes, el 27 de febrero decidí renunciar a mi puesto en el Servicio Penitenciario Provincial donde serví 8 años y 2 meses aproximadamente. Todavía me tienen que notificar la baja por decreto del gobernador. Antes del traslado, a mi pareja personal de Barranquera lo lastimaron como muestran las imágenes para que él no me avise donde me estaban trasladando", denunció Andrea.

Andrea busca ahora trabajo para continuar su relación: "Estoy en búsqueda de trabajo, soy auxiliar de farmacia y hago uñas esculpidas o puedo aprender otro oficio para vivir, pero honestamente y esperando los cinco u ocho años que le restan de condena a mi novio, futuro esposo y poder vivir nuestro amor en paz".