Una de las hermanas de Maradona contó por qué odian a Dalma y Gianinna

A dos meses de que inicie el juicio por la muerte de Diego Maradona, explotó la interna familiar menos pensada: Kity, la hermana del Diez y su hijo, Walter Machuca, más conocido como el Chino, expusieron cuáles son las fuertes diferencias que tienen con Gianinna y Dalma Maradona, que serían irremediables.

Ya pasaron tres años y medio de la muerte del extécnico de la Selección y las diferencias familiares continúan, exacerbadas por la relación de las hermanas con Matías Morla y la imagen del exfutbolista en la serie de Guillermo Coppola.

“¿Qué hubiera dicho Diego Maradona sobre la serie de Coppola?”, le consultó Matías Vázquez al Chino en su programa Urbana BA y el sobrino de Diego determinó: “Mienten”. “No van a hacer una serie cuando uno de los protagonistas no está y no puede defenderse. Estamos viendo una sola campana, mi tío no está para decir si esto fue verdad o fue mentira”, agregó.

QUE DIJERON SOBRE GUILLERMO COPPOLA

“Me da bronca, mi tío no se puede defender”, expresó sobre la escena en la que su tío destruye la mansión que había alquilado en Barrio Parque. “Nunca le dije nada de Guillermo. Cuando mi tío confiaba en alguien, era difícil que le puedas decir algo. Era complicado que él se de cuenta de algunas cosas, que alguien estaba metiendo mano, porque él confiaba mucho en la gente y no te daba ese lugar”, sostuvo sobre Coppola.

“La verdad no vi la serie, y no recibo noticias porque en eso no me meto. No me gusta mirar, pero si mi hijo te dijo cosas que son mentira, son mentira”, confesó Kity. “¿Coppola le mentía mucho a Diego?”, le preguntó el conductor. “No lo sé, desconozco ese tema. Él tenía sentimientos hacia Coppola, hacia la gente que lo rodeaba. Pero si se fue queriéndolo o no queriéndolo, no lo sé”, explicó la mujer.

QUE DIJO LA HERMANA DE MARADONA SOBRE GIANINNA Y DALMA

Kity expuso que confía que se haga justicia por la muerte de Diego Maradona. “Si se hace justicia, según las hijas de Maradona, es porque Morla es responsable”, le comentó el periodista. “La Justicia va a determinar si Morla es culpable o no”, lanzó la mujer.

“¿Extrañas a tus sobrinas?”, le consultó Vázquez sobre las hijas de Diego y Kity fue contundente: “No, porque ellas se portaron pésimo con las tías. ‘Las señoras’ dicen, ‘las hermanas de mi papá’. No somos familia para ellas, lo lamento, pero si ellas piensan así...”, reveló.

“¿Si las cruzas por la calle las saludás?”, la indagó nuevamente y confirmó que no van a estar cara a cara por esas casualidades de la vida. “Nunca las voy a cruzar porque ellas están muy lejos de donde vivimos nosotros y nunca nos vamos a cruzar”, le respondió.

“La última vez que tuve contacto con mis primas fue en el velorio de mi tío. No hay relación fluida, mi vieja es así, es frontal, por eso siempre me cuenta que Matías le dice que le hace acordar a mi tío”, expuso por su parte el Chino.