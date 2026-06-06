Facundo Arana recordó la escena que vivió con el Indio Solari arriba de un avión

Salió a la luz la anécdota que el actor contó sobre el día en que compartió un avión con el líder ricotero y terminó cumpliendo un rol inesperado.

Entre los cientos de recuerdos que comenzaron a circular tras la partida de Carlos "Indio" Solari, hay uno que se destaca. Ocurrió en un avión rumbo al norte argentino y tuvo como protagonistas a Facundo Arana, más de 200 fanáticos ricoteros y un músico que decidió atender personalmente a cada uno de ellos.

La historia fue contada hace algunos años por el propio actor y volvió a viralizarse en las últimas horas. No sólo por lo insólita de la situación, sino porque refleja una faceta que muchos seguidores destacan del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: la cercanía que mantenía con su público aun en los momentos más inesperados.

Todo ocurrió cuando Arana viajaba para realizar funciones teatrales en Jujuy. Al subir al avión advirtió que gran parte de los pasajeros tenía un mismo destino y una misma misión: asistir a un recital del Indio en Salta. "Tenía que ir a Jujuy a hacer teatro, llego al avión y me encuentro con todos los que iban a ver al Indio Solari en Salta, hasta los pilotos", recordó tiempo después el actor en PH Podemos Hablar.

Lo que nadie imaginaba era que el propio músico estaba a bordo. Según contó el actor, el cantante fue el último en ingresar a la aeronave y ocupó un asiento en primera clase, justo a su lado. Durante varios minutos, los pasajeros desconocieron por completo que compartían el viaje con su ídolo.

La situación cambió cuando alguien atravesó la cortina que separaba los sectores del avión. "Las azafatas habían dicho a los demás pasajeros específicamente que nadie pasara al baño de adelante. De golpe alguien abre la cortina y pasa", relató Arana. En cuestión de segundos la noticia recorrió toda la cabina y la tripulación debió intervenir para evitar que la emoción de los fanáticos desbordara la situación.

Lejos de molestarse o esconderse, Solari tomó una decisión que sorprendió a todos. "Este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca. Se hizo cargo de quién era, atendió el avión de punta a punta", recordó el actor. Uno por uno, los pasajeros pudieron acercarse para llevarse una foto o un saludo del músico.

Años más tarde, el propio Indio recordó aquel episodio en el documental Tsunami. Allí confirmó la versión de Arana y reveló un detalle que terminó convirtiendo al actor en un protagonista inesperado de la historia. "Vino la azafata y me dice cómo podemos hacer, y yo le digo que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daban la cámara a Facundo Arana para que me sacara", contó entre risas.

El cantante incluso destacó la paciencia del actor durante aquella jornada. "Este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo en el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, un carajo", recordó. Hoy, en medio del duelo que atraviesa al país por la muerte del Indio Solari, aquella escena vuelve a cobrar valor: un avión lleno de fanáticos, un ídolo dispuesto a atender a cada uno de ellos y un recuerdo que resume como pocos la conexión que construyó con su gente.