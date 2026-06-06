El día que Placente se hizo amonestar para ir a ver al Indio

Con el Superclásico ante Boca en el horizonte y un recital histórico en el Monumental, encontró la manera de cumplir dos objetivos de una sola vez.

La noticia del fallecimiento del Indio Solari generó una enorme repercusión entre fanáticos de la música y también dentro del mundo del deporte. Entre las tantas historias que volvieron a circular aparece una protagonizada por Diego Placente, exdefensor de River y reconocido seguidor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien años atrás reveló que llegó a buscar una amonestación de manera deliberada para no perderse un recital de la banda.

El episodio ocurrió durante el Torneo Clausura 2000, cuando Placente era titular en el conjunto de Núñez y atravesaba una situación especial desde lo disciplinario. El lateral izquierdo acumulaba cuatro tarjetas amarillas y tenía por delante un calendario que exigía cierta planificación. El Millonario debía afrontar un compromiso ante Vélez y, poco después, se acercaba una nueva edición del Superclásico frente a Boca.

Con ese panorama, el defensor tomó una decisión estratégica. Su intención era recibir la quinta amonestación en el encuentro disputado en el estadio José Amalfitani para cumplir la fecha de suspensión inmediatamente después y llegar habilitado al duelo frente al eterno rival. Pero el plan tenía un agregado que iba mucho más allá del fútbol: durante la jornada siguiente, Los Redondos se presentarían en el estadio Monumental y Placente no quería perderse el show.

El propio exfutbolista recordó aquella situación tiempo después y explicó cómo intentó conseguir la tarjeta que necesitaba: “Se venía el Boca-River y yo venía con las amarillas. Si no era ese fin de semana, podía ser el otro. Me tenía que sacar la amarilla y preferí que fuera ese, que justo tocaban Los Redondos. Fue gracioso porque había pegado una o dos patadas y (Héctor Baldassi) no me sacaba la amarilla".

Y agregó: "En un lateral, cuando íbamos ganando, me amonestó (por demorar). Seguía desde los 15 años a Los Redondos y no iba a poder verlos justo cuando tocaban en River, que en ese momento era difícil que sucediera. Maté dos pájaros de un tiro. Jugaba el Superclásico y veía a Los Redondos en River”.

La historia siempre llamó la atención por la combinación de pasión futbolera y fanatismo musical. Para Placente, Los Redondos ocuparon un lugar importante durante gran parte de su vida, al punto de intentar acercarse a uno de sus máximos ídolos. En una entrevista, el exjugador contó que llegó a hablar con Juan Román Riquelme para intentar conseguir un contacto que le permitiera conocer personalmente al Indio Solari.

Además, reconoció que la música era una actividad que siempre le generó admiración. “Me hubiera gustado ser músico, pero no soy bueno con los instrumentos. Me gusta la vida de música, me gusta que disfruten de la vida con profesionalidad. Los admiro y envidio”, comentó. Años después de aquella particular maniobra para combinar fútbol y rock, la anécdota volvió a cobrar vigencia en medio de las repercusiones por la muerte de una de las figuras más influyentes de la música argentina.