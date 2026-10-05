Una de las víctimas fatales tenía 30 años y la otra, 28

El trágico accidente de tránsito tuvo lugar durante la noche del domingo sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1710, en proximidades de Garayalde. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo dos hombres fallecidos y una mujer con heridas de gravedad.

Aunque en los primeros momentos trascendió de manera extraoficial la versión de que entre los fallecidos se encontraba un menor de edad, el informe policial descartó por completo esa hipótesis al precisar las edades de las víctimas.

La intervención de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo comenzó a las 22:30 horas. Según la información oficial, el personal policial logró determinar la identidad de los tres ocupantes del vehículo de menor porte, un Volkswagen Gol, todos oriundos de la ciudad de Trelew. El conductor, de 30 años, y su acompañante, de 28, perdieron la vida en el lugar del hecho.

Por su parte, una joven de 22 años que viajaba en el mismo rodado fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internada. El auto en el que circulaban fue retirado y trasladado a la dependencia policial en calidad de secuestro.

En el choque también participaron dos camiones tipo tractor. Uno de ellos, marca Volkswagen, era conducido por un joven de 26 años, de quien se aguardan los resultados del dosaje de sangre. El segundo transporte, un Iveco guiado por un hombre de 51 años, arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia realizado en el lugar por el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

En la escena trabajó la División Criminalística para llevar a cabo las diligencias de rigor. La funcionaria fiscal de turno dispuso que los dos vehículos de carga pesada fueran entregados a los encargados de las respectivas empresas en carácter de depositario judicial.