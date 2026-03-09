Una policía presentó un certificado médico falso y puede ir a juicio

Una jueza instó a la Fiscalía y a la Defensa a buscar una salida alternativa al proceso penal.

La jueza de Garantías de Rawson, Karina Breckle, instó a la Fiscalía y al defensor particular de una mujer policía imputada por la presunta falsificación de un certificado médico a buscar una alternativa judicial que permita resolver el caso sin necesidad de llegar a un juicio oral y público.

La agente, identificada por sus iniciales Ch. B., fue imputada por el delito de uso de certificado falso en calidad de autora, con una pretensión punitiva provisoria de dos años de prisión, además del pago de las costas del proceso.

Durante la audiencia preliminar realizada este lunes por la mañana, la magistrada reconoció que el caso reúne los requisitos legales para avanzar hacia un juicio oral. Sin embargo, lamentó que las partes no hayan logrado hasta el momento alcanzar un acuerdo que permita una resolución más rápida del conflicto.

En ese sentido, Breckle sostuvo que “no se llegó a un acuerdo por una vía más pacífica, menos costosa y con menos perjuicio para la imputada”, y remarcó que tanto la acusación como la defensa “debieron haberse esforzado más para arribar a una solución”.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, el certificado médico en cuestión fue presentado el 6 de mayo de 2025 en la oficina de Sanidad Policial. El documento consignaba el nombre y número de documento de la suboficial, junto con un diagnóstico ilegible, y fue entregado por un taxista que no pudo ser identificado.

Tras recibirlo, el certificado fue examinado por el médico de contralor de la Policía. Ante las dudas surgidas, el profesional consultó al supuesto médico firmante, quien aseguró que el documento no había sido confeccionado ni firmado por él. A partir de esa situación se radicó la denuncia que dio origen a la causa.

La imputada fue representada por el abogado Claudio Fernández, mientras que la acusación estuvo a cargo de la fiscal general Laura Castagno, junto a la funcionaria de Fiscalía Agostina Torne y la profesional Silvina Barone. Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal manifestaron su voluntad de redoblar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con la defensa y así evitar la instancia de juicio oral.