Una reunión clave por las áreas de YPF

La venta de las áreas de YPF viene respetando los tiempos estimados, pero el Gobierno del Chubut advirtió que los plazos se podrían extender debido a que todavía no se llega a un acuerdo con lo que respecta al pasivo ambiental.

Pecom es una de las empresas que tiene grandes chances de quedarse con los clústers en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge. Pese a que todavía no hay una confirmación oficial, todos los actores de la industria coinciden que la compañía del Grupo Pérez Companc será la operadora de El Trébol- Escalante, Cañadón Perdido – Campamento Central y El Tordillo.

Esto llevó a que el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut presentara una nota en la Secretaría de Trabajo para exigirle a YPF que informe sobre la cantidad de empresas que presentaron ofertas por los activos en venta, la nómina de todas las empresas que cotizaron, y el detalle de las empresas que están mejor posicionadas para hacerse cargo de las operaciones.

El acta de transición de las áreas caduca el 31 de julio y la empresa de mayoría estatal informó que el 1 de septiembre dejará de operar en los campos maduros que están a la venta. La preocupación del gremio de petroleros convencionales pasa por lo que pueda suceder con las contratistas y los operarios que dependen de esas empresas.

YPF, CHUBUT Y COMODORO

La posibilidad de que la transacción de los activos se extienda generó que el Sindicato de Petroleros Privados lance un ultimátum. Esto llevó a que el martes se celebre una reunión para esclarecer el tema.

“Nosotros vamos a presionar que esto se resuelva porque creemos que el que ganó, ganó. No nos vamos a poner a la empresa que ganó. Nosotros teníamos muchas esperanzas que gane Capsa, pero no ganó y eso no quiere decir que vamos a ser una traba”, aseguró Jorge Ávila en diálogo con La Petrolera.

El dirigente afirmó que el gremio no está dentro de la pelea por el pasivo ambiental. “Todos los meses las operadoras, la provincia y el municipio cobran regalías petroleras, si después nadie hace nada, es un problema también de la ciudad y de la provincia”, disparó el sindicalista.

“Nosotros no vamos a estar esperando cinco meses más a ver cómo se resuelve este problema. Es un problema que tendrá que resolver el municipio y la provincia de Chubut o nosotros. Entonces nosotros el 31 de octubre queremos ver cuál es la nueva empresa a la que vamos a ir a reclamar y a pelear los nuevos puestos laborales”, advirtió.

Ávila afirmó que “a YPF se le dio el tiempo que pidió” y que debería asumir qué es lo que va a hacer con el pasivo ambiental que tiene. “YPF no puede desaparecer de la noche a la mañana y dejar todo tirado, pero deberá negociar con la empresa que viene y verá qué hace. Ahora, los tiempos apuran y nosotros queremos volver a laburar”, subrayó.

“Estamos esperando la resolución final para seguir por el camino de la paz social. Hay cosas que deben prevenirse antes de que pasen”, afirmó.