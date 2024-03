Una tuitera de 23 años cobrará del Estado casi 3 millones de pesos

La designación de una joven militante libertaria sin experiencia en un importante cargo en el RENAPER generó polémica en redes sociales, donde cuestionaron su sueldo millonario. Se trata de Geraldine Calvella, quien fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. Desde el gobierno sostuvieron a El Destape que la información de la designación es correcta y afirmaron que tiene "experiencia territorial".

La joven militante de La Libertad Avanza es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido "asesor político" en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin. Además, allí también precisó que estudió dos años Medicina en la Universidad Maimónides y luego dejó la carrera, para comenzar en diciembre pasado a cursar Derecho en la Universidad Siglo 21.

La joven fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos: una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.

El usuario que, según él mismo aseguró, obtuvo la información que luego se viralizó, que utiliza Twitter bajo el seudónimo de @criminalmambo, aclaró que su designación "aún no se ha hecho pública", dando a entender que todavía no fue oficializada en su cargo. Sin embargo, agregó que eso "no significa que la persona mencionada no esté realizando sus tareas y recibiendo su remuneración según lo acordado".

Los furiosos usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter, apuntaron contra el jefe de Estado y criticaron que públicamente se queja de que se haya utilizado al Estado como “búnker” de militantes. Ante la viralización del nombramiento, Calvella puso en modo privado sus redes sociales para no recibir críticas.

Calvella no solo tiene una foto con Milei en su perfil, sino que además publica sus actividades de militancia en su propia cuenta de Linkedin. "Me encuentro en el Congreso de la Nación, presenciando el debate sobre la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El apoyo de los Diputados marcará la diferencia en la construcción de un país mejor", posteó en febrero pasado, con una foto suya en la Cámara de Diputados mientras se debatía la ley ómnibus.

Además, en su cuenta de Linkedin también promocionó sus "aptitudes" de "estrategia política", "desarrollo de políticas", "administración logística", "liderazgo de equipos multidisciplinarios" y "liderazgo de proyectos", todas a partir de su trabajo como asesora en la Cámara de Diputados.