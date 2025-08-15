Unión demolió a Instituto en un primer tiempo letal

Lo goleó en Córdoba 4-0 con dos tantos de Mauro Pitón, uno de Marcelo Estigarribia y otro de Mauricio Martínez.

Unión de Santa Fe conquistó este viernes un contundente triunfo de visitante por 4-0 ante Instituto de Córdoba por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido interzonal, que se jugó en el estadio Monumental Presidente Perón, fue arbitrado por Bruno Amiconi.

Unión se quedó con los tres puntos por los dos goles que marcó Mauro Pittón, uno de Marcelo Estigarribia y otro de Mauricio Martínez.

El equipo santafesino hizo lo más importante en los primeros minutos del partido. Fueron tres goles en 18 minutos los que le propinó el rojiblanco santafesino a una desteñida versión de “La Gloria”.

A los 7 minutos, Mauro Pittón remató desde el borde del área y marcó la apertura del marcador. A los 10 minutos, Marcelo Estigarribia finalizó una rápida contra del visitante y convirtió el segundo tanto. A los 17 minutos, Mauricio Martínez aprovechó una duda del arquero Manuel Roffo y señaló el tercer gol “Tatengue”.

Recién pasada la media hora Instituto armó una jugada asociada y estuvo cerca del gol. Pero a los 32, otra vez Pittón se hizo presente en el marcador poniendo el cuarto tanto para su equipo. A los 35 minutos Juan Manuel Romero remató a un palo en la segunda jugada de riesgo creada por el local.

Instituto no compareció al partido en los primeros minutos y sufrió la eficacia del visitante. Ante la desventaja intentó revertir la situación pero siempre encontró a la defensa rival bien parada y contundente.

Con esta victoria, el ‘Tatengue’ saltó al tercer puesto del Grupo ‘A’ con 8 puntos, a uno de los líderes Estudiantes de La Plata y Barracas Central, que deben jugar sus respectivos encuentros de esta fecha.

Por su parte, la ‘Gloria’, que este partido terminó con diez por expulsión de Fernando Alarcón, quedó en el décimo lugar con 5 unidades en el Grupo ‘B’.

En la próxima fecha, Instituto visitará a San Lorenzo el próximo sábado, mientras que Unión recibirá un día después a Huracán de Parque Patricios.