Universitarios gestionan que los colectivos amplíen sus recorridos

La comunidad universitaria vuelve a la carga para que los colectivos extiendan su recorrido y garanticen así un mejor acceso a la educación pública. Esa es una de las premisas que persigue el pedido para que la empresa Expreso Rada Tilly amplíe su recorrido y permita que los estudiantes puedan acceder a un boleto combinado con los colectivos de Patagonia Argentina.

En busca de este objetivo hay varias gestiones abiertas. Los estudiantes se reunieron con los concejales de Comodoro y Rada Tilly para manifestarles sus intenciones; los ediles se comprometieron a hablar con la gerencia de la transportista de la villa para evaluar la situación; y se avanza en el relevamiento de cuántas personas utilizan el servicio.

“Sabemos que la empresa no recibe la misma cantidad de subsidios que Patagonia y que las gestiones dependen de Provincia”, explicó Matías Silvera, presidente de la Federación de Universitarios Patagónicos (FUP), en diálogo con El Patagónico.

La primera medida implicaría que se implemente el boleto combinado ya que es difícil que el recorrido de la prestadora de servicios se lleve a cabo desde Rada Tilly hasta la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). “Yo no tengo el TEG, pero puedo tomarme los colectivos de Patagonia y se me acredita el boleto combinado. Sin embargo, me pasa que trabajo en Rada Tilly y cuando me tomo el (colectivo) de Patagonia y luego el de Rada Tilly, tengo que pagar dos boletos distintos”, graficó.

“La idea es que se amplíe el servicio, sobre todo en horarios pico, porque sabemos que no van a hacer un recorrido desde Rada Tilly hasta la Universidad”, aseveró.

La iniciativa cuenta con importante adhesión por parte de los usuarios, por lo que se solicitó que quienes deseen sumarse al pedido pueden hacerlo en el siguiente link de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/DOSGyXJONCl5hdQZd6t21L

“La verdad nos ha sorprendido el poder de convocatoria que tiene el pedido. Ojalá que el Concejo Deliberante comience a gestionar este año y que no lo utilicen como campaña para juntar votos porque eso ya lo hemos vivido. Se hace campaña, se juntan firmas, lo estiran y después no pasa nada”, cuestionó.

VIEJOS RECLAMOS

No es nuevo el reclamo estudiantil para que las prestadoras de servicios amplíen sus recorridos hasta la casa de altos estudios. Tal como informó este diario, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia recibió un pedido para que, en el marco de la actualización tarifaria de los boletos de colectivos, se incluya la creación de líneas 1, 2 y 4 Universidad para que recorra los barrios más populosos de la ciudad y lleguen hasta Kilómetro 4. La iniciativa no tuvo avances, más allá del reclamo de los estudiantes.

“El pedido de la extensión de los colectivos de la zona sur es llevado a cabo por otra agrupación, pero viene desde hace mucho tiempo. Hemos juntado firmas y todo, pero nunca se consiguió”, consideró el presidente de la FUP.

“Falta decisión política de avanzar porque si ellos tratan las concesiones para las empresas, podrían dejar de desentenderse de este pedido”, destacó