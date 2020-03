Urbana impulsó la Campaña Se-parar entregando plantines

Este sábado 22 de febrero, más de 300 personas de zona sur y norte de Comodoro, como así también de Rada Tilly, se acercaron a la Plaza San Martin con 3 materiales reciclados (plástico, nylon, sachet de leche o yogur, y vidrio, a cambio el personal de Urbana y los Influencer Ambientales entregaron un plantín a todas las personas que se acercaron y separaron sus residuos.

“Poco antes de las 11 horas ya había gente esperando para iniciar la actividad. Este sábado logramos reunir a ciudadanos de distintas edades, cada uno se llevó un plantín cultivado en un vivero local”, explicó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

Asimismo, destacó el compromiso de las familias sobre la separación de residuos “tuvimos una gran convocatoria, cada vez que pensamos una actividad nos proponemos impulsar y dejar en el inconsciente colectivo la importancia de cuidar nuestra ciudad. Esto forma parte de nuestra campaña de separación de residuos que iniciamos en 2016, creemos que estas mínimas acciones le recuerdan a la comunidad que no todo lo que desechamos es basura”.

El gerente general de Urbana señaló que, es el segundo año consecutivo que se realiza la entrega de plantines “en 2 horas vaciamos tres veces el Punto Verde y entregamos 200 plantas. Todas las personas que asistieron agradecieron la oportunidad de participar activamente del encuentro”.

Las charlas separar llegan a toda la comunidad

Como es de costumbre, los niños son siempre los protagonistas. Entusiasmados, llevaron sus reciclables y buscaron sus plantines. Algunos de los testimonios más sobresalientes fueron: “en mi escuela nos enseñaron que no tenemos que derrochar el papel, y que debo llevarlo al iglú”; “en mi casa mi mamá me dice que no tengo que tirar la basura al piso, porque ensucio mi calle”; “nosotras participamos de las Colonias de Verano y Melina nos dio una charla sobre residuos, donde nos explicaron cómo hacer una eco botella”.

Por otra parte, padres destacaban la iniciativa de los chicos de separar los reciclables en la casa: “ellos son los que nos incentivan a separar residuos, nos contagian el compromiso que tienen por cuidar Comodoro”; “empecé a separar los residuos hace varios años, utilizó las latas como maceta o armó floreros para mi jardín”.

Para finalizar, Macharashvili expresó “agradecemos a la comunidad y quienes se hicieron presentes en esta jornada. La cantidad de personas que se sumaron a la propuesta refleja el grado de interés que tienen los vecinos en cuidar a nuestra ciudad. En está ocasión, volvemos a poner sobre la mesa la toma de conciencia acerca de separar, por ejemplo en año 2019 Comodoro separó 27.000kg de envases de pet que ingresaron a la Planta de Tratamiento”.