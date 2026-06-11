Incendio en Bella Vista Sur: investigan una posible maniobra intencional

Un incendio destruyó por completo una vivienda durante la madrugada de este jueves en el barrio Bella Vista Sur de Comodoro Rivadavia y ahora la Justicia investiga si el siniestro fue accidental o intencional.

El hecho ocurrió cerca de las 4:25, cuando un hombre de 39 años se presentó en la Unidad Operativa Zona Sur para alertar que su casa estaba siendo consumida por las llamas. Según relató, al llegar al domicilio encontró la vivienda incendiándose y sin personas en su interior.

Tras el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron una intensa columna de humo y fuego que envolvía la propiedad. Poco después, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.

Si bien no hubo personas lesionadas, los daños fueron totales. La vivienda, de construcción prefabricada, quedó completamente destruida.

La investigación tomó un giro inesperado cuando, mientras se desarrollaba el operativo, se presentó la ex pareja del propietario para radicar una denuncia.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer sostuvo que tanto la casa como los bienes que se encontraban en el interior formaban parte del patrimonio común del matrimonio y que ambas partes se encontraban en pleno proceso de división de bienes tras la separación.

Si bien aseguró no saber quién pudo haber provocado el incendio, manifestó sospechas sobre su ex pareja, situación que quedó incorporada a la investigación.

Ahora, además de determinar cómo se originó el fuego, la Justicia analizará la denuncia presentada y aguardará el resultado de las pericias para establecer si se trató de un accidente o de un incendio provocado de manera intencional.