Valentina Ramos Mercegué es campeona sudamericana

El Sudamericano y Perú Open Cup 2022, se realizó en Lima, Perú y entre los países que participaron estuvieron: Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, México y Brasil.

La gimnasta lideró el podio en la categoría Grupo Seniors y se quedó con el subcampeonato sudamericano en categoría Trio Seniors, donde estuvo presente Valentina Ramos Merceguè con el respaldo del Estado municipal a través de Comodoro Deportes.

“Cada torneo es un poco distinto y la verdad que iba con un objetivo. Siempre de cada torneo me llevó algo bueno más allá de los resultados, que es la experiencia. Estoy feliz por todo lo vivido y cada torneo me va sumando más”,explicó en un primer momento la atleta.

Días antes de la competencia en el Sudamericano, durante los entrenamientos con el Seleccionado Nacional, confesó que “en grupo nos juntamos, antes de viajar, para ajustar detalles, pero íbamos con un objetivo claro” en relación a conquistar un nuevo logro, en la disciplina, con la albiceleste.

La comodorense fue parte de la delegación argentina, conformada por 43 gimnastas que estuvieron en competencia en el Sudamericano y otras, en la Copa Perú que se desarrolló simultáneamente.

“La verdad es que Argentina quedó en los podios, ya sea en distintos clubes y a mi equipo nos fue muy bien a todos; quedamos primeras en grupo y segundas en trío, que en realidad íbamos por el primer puesto, pero una falla en este deporte te deja con un pie afuera al definirse por puntaje, pero es cuestión de ajustar esos detalles que lo haremos” expresó la gimnasta de Comodoro Rivadavia.

De cara a lo inmediato, del 24 al 30 de octubre, también competirá en el Campeonato Panamericano en Cúcuta- Colombia.

“Ya estamos enfocadas en eso, puede ser que la altura nos perjudique un poco, pero para eso nos vamos a entrenar. Probablemente, se cambie la planificación y los entrenamientos serán muy intensos para llegar lo mejor posible a Colombia” manifestó y agregó que “sabemos que habrá muy buen nivel y nos vamos a preparar lo mejor posible para llegar de la mejor manera y darlo todo”.

La atleta, este viernes está previsto que arribe a la ciudad petrolera, donde se reunirá con sus familiares, pero sin dejar de lado los entrenamientos que serán en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, junto con el profesor Carlos Grünewald, con un objetivo claro: El Campeonato Panamericano.

“Aparte, estaré en el gimnasio con mi madre (Sonia Mercegué) que siempre me entrenó, preparó y me formó. Mi profe de acá de Buenos Aires me mandara la planificación para esa semana que voy a entrenar en Comodoro” describió.

El presente y su desempeño en la Selección Argentina para Valentina viene siendo más que exitoso. En junio, la deportista (18), hizo historia junto con el seleccionado y obtuvieron el 8vo. puesto en la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, en Guimares- Portugal.

Inmediatamente, en el Mundial de Portugal, la comodorense compitió en el Torneo Nacional de Clubes en Posadas (Misiones), obteniendo en Grupo Seniors el 1º puesto, en Trío Seniors el 2º puesto, y en individual Seniors el 3º lugar.

“Después del Mundial quedé en shock, porque no podía creer lo que me estaba pasando, después el Nacional que también conseguí podio, ahora el Sudamericano, estoy muy contenta y gracias a Dios me está yendo súper bien” aseguró.

Sobre el final, la atleta agradeció a: “Dios, por sobre todas las cosas, a Hernán Martínez (Comodoro Deportes), que siempre nos está apoyando en todo y me da el espacio para entrenar en Comodoro cuando voy, a mi familia que sin ellos no estaría logrando nada, amigas, gente que siempre me apoya con un mensaje, me siento muy contenida. También a mi masajista deportivo; Nicolás Vosila de Óptima y a mi profe Carlos Grünewald, que siempre me está ayudando y me prepara físicamente”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.