"Vanshi" Thomas, volver a su tierra para volver a comenzar

El frío de Buenos Aires es distinto al de Trelew, Evangelina “Vanshi” Thomas lo sabe y en su vuelta al Valle del Chubut se va acostumbrando a la tierra que la vio nacer como atleta.

A los 14 años tuvo su primera actuación en el atletismo representando a la Argentina en Venezuela, a ese comienzo se le sumó podios como campeona sudamericana en 1500 metros; 6ta en el Mundial de República Checa. Sumó 20 campeonatos nacionales; 5 sudamericanos; 2 panamericanos: 1 de atletismo y uno de triatlón; 1 Iberoamericano. Logró la medalla de oro en los Juegos Odesur (1500 metros) y bronce en 800 metros. Y 25 medallas en los Juegos de la Araucanía.

“A los 12 años arranqué por distintos deportes. Y mi sueño era representar en algún deporte a mi país. En principio fue el triatlón, pero mi entrenador me vio correr y me llevó a la pista con 14 años. Ahí fue que encontré a lo que me iba a dedicar”, comentó.

De una instancia provincial a una clasificación nacional en 1500 metros reafirmó esa elección por el deporte base. Y la posterior proyección con su llegada al CeNARD.

“No estuve viviendo mucho tiempo en el CeNARD, cuando lo conocí fue haber cumplido un sueño, porque se respira deporte. Cada vez que me tocaba ir a una concentración ahí era como un viaje de egresados deportivos. Estuve un par de meses ahí preparando alguna competencia, y ver a otros deportistas como Las Leonas, cuando antes las veías por televisión, era algo espectacular. Una vez que estás ahí te das cuenta que todos somos lo mismo”, recalcó.

LA CONFIANZA EN SI MISMA

A medida que van creciendo cómo deportista, Thomas sostuvo que es importante que se crezca también en lo anímico.

“La confianza en uno mismo es fundamental para superarse, porque a medida que creces como deportista también crece el nivel de dificultad. Me ha pasado perder carreras por haber perdido la confianza. Entonces es fundamental, en mi caso el deporte me enseñó a conocerme a mí misma y ya lo tomo como un estilo de vida”, subrayó.

El cumplir los objetivos deportivos y el ser una guía para vivir el día a día es una constante en “Vanshi”.

LA CONSAGRACION

A la hora de conseguir lo logrado, Thomas expresó que en lo personal es algo que uno sueña mucho tiempo: escuchar el himno en un podio mientras se eleva la bandera nacional.

“Hay un montón de gente detrás de uno que acompaña y que parte de ese logro es por su trabajo. Es en ese momento que te acordás de todos ellos. Porque todo esto lo hacemos en equipo. Y se te pone la piel de pollo cuando recuerdo esos momentos. Lo que vamos logrando nos invita a seguir”, sentenció.