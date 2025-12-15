Varios menores detenidos tras el violento asesinato de un adolescente

La víctima tenía 15 años y murió producto de un ataque a puñaladas a la salida de una fiesta de egresados.

Un violento episodio ocurrido en Alto Comedero, provincia de Jujuy, terminó con la muerte de un adolescente de 15 años que fue atacado con un arma blanca por un grupo de jóvenes a la salida de una fiesta de egresados. El hecho se registró en la madrugada del domingo en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario.

El ataque tuvo lugar en la intersección de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical y dejó, además, a otro menor herido. Tras el episodio, varios adolescentes fueron demorados y dos de ellos quedaron detenidos.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas habían salido de la celebración y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas cuando fueron interceptadas por una patota. De acuerdo con testimonios de vecinos, la agresión se produjo de manera sorpresiva y estaría vinculada a conflictos previos entre distintos barrios de la zona.

“Había muchos chicos en el lugar. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado y vieron la sangre, comenzaron a correr en distintas direcciones”, relató un vecino que presenció la escena.

Uno de los jóvenes, identificado como Juan Vanega, de 15 años, recibió varias puñaladas. Aunque intentó huir, logró recorrer apenas unos metros antes de caer gravemente herido sobre la vía pública.

Personal del SAME acudió al lugar tras los llamados de los vecinos y encontró al adolescente con signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación que se extendieron durante varios minutos, el joven falleció en el lugar. El otro adolescente herido fue asistido y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

Horas después del crimen, efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, desplegaron un operativo en distintos puntos de Alto Comedero. A partir de declaraciones de testigos y del análisis de un video que se viralizó en redes sociales, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos una adolescente de 16 años y un joven de 15. Además, otros menores de entre 13 y 16 años fueron demorados por su presunta participación y trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, con la presencia de sus padres.

La fiscalía resolvió que la causa quede en manos del Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y avanzará con las imputaciones correspondientes.

Vecinos del barrio aportaron testimonios considerados clave para la causa y señalaron que el ataque se produjo en la vía pública, fuera de la vivienda donde se realizaba la fiesta, y que la agresión fue directa.