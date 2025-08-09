Vecinos redujeron a un hombre que intentó robar en una vivienda

Ocurrió en calle Los Claveles, donde dos ciudadanos sorprendieron al intruso dentro de una casa.

Este viernes por la tarde, personal policial de la Seccional Séptima intervino en un hecho de tentativa de robo en una vivienda ubicada en calle Los Claveles, tras un llamado recibido en el Centro de Monitoreo.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron dentro del domicilio a un hombre de 35 años, identificado como G.E.A., quien ya había sido reducido por dos vecinos. Según se informó, el sujeto había saltado un paredón y forzado la puerta de la casa con la intención de sustraer un televisor y una mochila negra.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido a la espera de la audiencia de control de detención.