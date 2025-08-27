El sospechoso fue detenido tras ingresar a una vivienda del Ceferino e intentar sustraer pertenencias.

Vecinos redujeron a un hombre que intentó robar en una vivienda

Un intento de robo terminó con la detención de un hombre en el barrio Ceferino Namuncurá, gracias a la intervención de vecinos que lograron reducirlo hasta la llegada de la policía.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 9:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Gregorio de Laferrere. Según informaron fuentes policiales, un llamado anónimo alertó a la Comisaría Cuarta sobre la presencia de un sujeto que había ingresado al domicilio de una mujer con intenciones de robo.

Al arribar al lugar, el personal constató que un vecino, identificado como N.A.J., tenía reducido al sospechoso, quien había intentado sustraer elementos de la vivienda de su madre.

El individuo, identificado como L.W.A. de 36 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.