Fue 3-0 ante Lanús con goles de Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo.

Vélez goleó y se subió a lo más alto de la Zona "B"

Vélez Sarsfield le ganó este sábado de local 3-0 a Lanús y con ese resultado saltó a lo más alto de la Zona “B” del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional, tras continuar la séptima fecha.

El partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez y los goles los marcaron Braian Romero, Tomás Galván -ambos ex River- y Maher Carrizo.

A los 22 minutos del primer tiempo, Braian Romero definió con calidad para romper el cero y vencer la resistencia de Nahuel Losada. Así, hizo delirar a los fanáticos presentes en el estadio.

Ya en el complemento, el combinado de la V azulada estiró la diferencia: Tomás Galván, quien sigue con una buena performance, metió un tremendo bombazo para anotar el segundo.

Tres minutos después, otro de los jugadores de gran momento se anotó en el marcador. Maher Carrizo sacudió y también se incluyó en la lista de goleadores.

Con esa victoria, el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto se subió a la cima de la Zona “B” con 14 puntos, mientras que el “Granate” se quedó en el sexto lugar con 10 unidades.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Huracán en Parque Patricios, mientras que Lanús recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza.