Venezuela: suman 2.595 los fallecidos y 12.400 los heridos

El gobierno de Venezuela elevó el jueves el número de muertos y heridos tras el doble terremoto que sacudió al país caribeño, fenómeno que provocó un sinnúmero de víctimas y una enorme devastación edilicia y en infraestructura.

En cuanto a los fallecidos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país el pasado 24 de junio, asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos de diversa consideración es de 12.400, según anunció Caracas, aunque esas cifras podrían seguir creciendo.

Además, indicó que por los fuertes movimientos telúricos colapsaron 189 edificios en todo el territorio caribeño: cinco en Caracas, uno en Tucacas y 183 en La Guaira. Sobre los edificios caídos en la capital, dijo que además hay 30 “en semáforo rojo”, lo que significa que las familias no podrán regresar a esos hogares.

Las pérdidas materiales, según la ONU

Por otro lado, un primer informe oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los terremotos registrados en el norte de Venezuela provocaron daños materiales directos por un valor de US$37.000 millones.

El diagnóstico técnico detalla que las afectaciones en edificaciones alcanzan los US$24.000 millones, mientras que el impacto en infraestructuras suma unos US$13.000 millones. Estimación que no incluye las pérdidas económicas indirectas ni los gastos de reconstrucción, por lo que se prevé que el impacto económico total de la catástrofe sea considerablemente superior.