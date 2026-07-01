La mujer lamentó que el jugador de Deportivo La Guaira se encuentre completamente solo en el país caribeño.

La hermana de Lucas Trejo contó que el futbolista está "sedado" y "muy mal"

La hermana del futbolista cordobés Lucas Trejo reveló este martes que el deportista está “sedado” y “muy mal” después de haber perdido a su familia en el doble terremoto de Venezuela.

“Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él”, contó Karen, la hermana del futbolista, en diálogo con el Doce TV.

Y añadió: “Lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”.

El cuerpo de Yanina Maranella, esposa de Trejo, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, fueron hallados bajo los escombros del edificio donde la familia residía en La Guaira.

En medio del shock por la catástrofe, que ocurrió mientras el defensor concentraba en Caracas con el club Deportivo La Guaira, Karen reveló el estado de salud del jugador.

Según explicó, el futbolista se encuentra completamente solo en el país caribeño. La trágica noticia llegó justo cuando sus allegados en la Argentina intentaban recaudar fondos para un viaje de urgencia hacia el país caribeño.

“La mamá de Lucas también quería viajar y la mamá de mi cuñada también, y explotó todo en plena recaudación”, relató. Y remarcó la necesidad de que el defensor esté acompañado en Venezuela en estos momentos de duelo.

“Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, reclamó.

ARGENTINOS MUERTOS EN VENEZUELA

El gobierno de Javier Milei, que desde el viernes envía ayuda humanitaria al país caribeño, informó este martes que hasta el momento son seis los argentinos fallecidos y que hay otros ocho desaparecidos.

En total, Cancillería recibió 265 solicitudes que involucran diversas situaciones en las zonas más devastadas por los movimientos telúricos.

Según la administración venezolana, más de 1900 personas murieron y 5000 resultaron heridas tras el doblete sísmico. El número de desapariciones ronda los 50.000, según la ONU.