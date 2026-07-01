Venezuela registra 1.943 muertos y más de 10.500 heridos

La búsqueda de sobrevivientes entra en una etapa crítica mientras más de 40.000 personas continúan desaparecidas. Organismos internacionales advierten por la crisis humanitaria en las zonas afectadas.

A siete días de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela, el balance oficial continúa en aumento. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el desastre dejó hasta el momento 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, mientras miles de rescatistas mantienen la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros.

Según el reporte oficial, 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención médica en distintos centros de salud. Además, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 6.461 personas, mientras unas 13.500 evacuaron la zona por sus propios medios o con ayuda de familiares durante las primeras horas posteriores a los sismos.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que 40.738 personas siguen sin contacto, aunque otras 15.742 ya fueron localizadas de un total de 81.323 reportadas inicialmente como desaparecidas.

La búsqueda entra en su etapa más difícil

Más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Sin embargo, especialistas advirtieron que el operativo atraviesa su fase más compleja. El integrante del Grupo USAR de Bomberos de Chile, Exequiel Gallardo, explicó que las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

"Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos. Después del quinto día, estos rescates ya son considerados milagrosos", afirmó.

Las tareas se concentran ahora en sectores donde las víctimas podrían encontrarse atrapadas bajo varios niveles de escombros, enfrentando condiciones extremas por la falta de agua y la deshidratación.

Crisis humanitaria

El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó que casi 50.000 personas continúan desaparecidas entre La Guaira y Caracas y advirtió que la respuesta humanitaria resulta insuficiente frente a la magnitud del desastre.

La organización señaló que hospitales y unidades móviles trabajan al límite de su capacidad, mientras los refugios permanecen colapsados y persisten los problemas de abastecimiento de agua potable y suministro eléctrico.

En tanto, una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que los terremotos generaron 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado de La Guaira, de las cuales más de 915.000 toneladas corresponden a edificios destruidos o gravemente dañados.

Frente a este escenario, el gobierno venezolano anunció un plan para construir nuevas viviendas destinadas a las familias que perdieron sus hogares, mientras la Cruz Roja Venezolana proyecta asistir a 300.000 personas durante los próximos dos años como parte del proceso de recuperación.