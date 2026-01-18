Venezuela también jugará el Mundial U17 de vóley

Derrotó 3-1 a Chile y logró la última plaza para el Mundial de Qatar. Argentina y Brasil definen el Sudamericano a partir de las 20:30.

La selección venezolana U17 de vóleibol masculino se clasificó este domingo para el Mundial de Qatar 2026 al derrotar a Chile 3-1 por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano que se juega en Comodoro Rivadavia.

La “Vinotinto se quedó con la victoria ante el elenco trasandino con parciales de 25-14, 16-25, 25-21 y 25-23.

De esa manera, Venezuela, que venía de caer ante Brasil y Argentina, y luego derrotar a Perú, se convirtió en el tercer y último clasificado para el Mundial, objetivo que habían logrado la “Albiceleste” en primer lugar y luego la “Verdeamarelha”.

El Sudamericano, que se desarrolla en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, llegará este domingo por la noche a su fin, donde Argentina irá en busca del título en el clásico ante Brasil.

El partido, entre las únicas dos selecciones invictas, se podrá ver por DeporTV, como así también por YouTube a través del canal FeVA TV.

Panorama

DOMINGO 18 (5ª fecha)

- Venezuela 3 / Chile 1 (25-14, 16-25, 25-21 y 25-23).

20:30 Argentina vs Brasil.