Victorias de Reis y Pezzini en el debut del TCR South America

Con dos apasionantes carreras comenzó la segunda temporada del TCR South America en Velocitta. La primera prueba del día tuvo el domino total del poleman Raphael Reis. Liderando desde el inicio, el Cupra del equipo W2 Pro GP se quedó con el primer escalón del podio y la vuelta más rápida de la carrera. Fabricio Pezzini con Lynk & Co y Juan Angel Rosso con Honda Civic, completaron el top 3. En cuarto lugar se ubicó Antonio Junqueira que también se coronó como ganador de la Copa Trophy.

La segunda carrera, marcada por una larga intervención del auto de seguridad y varios inconvenientes, tuvo un podio con serios candidatos al título. Fabricio Pezzini, Manuel Sapag y Raphael Reis fueron los tres primeros de la carrera, luego del recargado a Pablo Otero por superar autos cuando el pace car estaba en pista. La Copa Trophy fue ganada por Adalberto Baptista que finalizó sexto en la general después de esquivar todos las dificultades de la prueba.

Con estos resultados, la tabla del campeonato de pilotos dejó a Reis en el primer lugar con 86 puntos, seguido por Pezzini con 79 y Sapag con 58.

La próxima fecha del TCR South America será en el mítico circuito de Interlagos (Brasil), los días 30 de abril y 1° de mayo.

Declaraciones:

“Realmente el W2 ProGP me entregó un auto excelente. El momento decisivo de la carrera fue la largada donde pude hacer diferencia. Luego, con la salida del auto de seguridad tuve que volver a controlar la partida pero nuestro Cupra estaba bien equilibrado y con buen ritmo. Al final solo tuve que cuidar los neumáticos para terminar en la primera posición” (Raphael Reis).

“Fue un fin de semana inolvidable, mi primera vez corriendo fuera de Argentina. La segunda carrera del día fue una locura, empezando por la largada y siguiendo por las intervenciones del auto de seguridad. Después hubo pocas vueltas con bandera verde y pude avanzar en los momentos claves. Dedico esta victoria a toda mi familia, a mi equipo y a todos los argentinos” (Fabricio Pezzini.

“Fue un buen resultado en la primera carrera. El objetivo inicial era terminar en un buen puesto y se logro. La idea era correr con frialdad e inteligencia. Al principio tuve algunas dificultades para llevar el auto, pero pude mantener la posición y terminar el día en el podio” (Juan Angel Rosso).

“Muy contento por como terminó el fin de semana en Velocitta. En la primera carrera sufrí un poco con el auto porque no lo conocía en carrera, pero la segunda ya me adapté y pude terminar en una muy buena posición. Doy las gracias al equipo de PMO Motorsport por el gran auto que me entregaron” (Manuel Sapag).

“La carrera 1 fue una lección en todo momento porque me advirtieron que el auto perdería rendimiento en la parte final de la carrera. Después de cuidarlo en las primera vueltas pude ir más rápido en la segunda parte y mantener en una buena posición que me dio el triunfo en la Copa Trophy” (Antonio Junqueira).