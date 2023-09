Vidal fue recibido por diplomáticos de Bielorrusia, Bolivia y Azerbaiyán

Aun cuando faltan poco más de tres meses para asumir el cargo y pese al difícil contexto internacional, el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya inició firmes contactos esta semana con diplomáticos extranjeros con la finalidad de buscar inversiones que impulsen el desarrollo de esta provincia.

“La confianza es el principal valor que tenemos para alcanzar acuerdos entre Estados y posibilitar que lleguen las inversiones que tanta falta nos hacen”, manifestó

A través de su área de prensa, se detalló las primeras reuniones la mantuvo con el embajador de Azerbaiyán (antigua república soviética), Ramzi Teymurov; el consejero encargado de negocios de Bielorrusia, Andrei Litvin; y el embajador de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz.

Al respecto Vidal precisó que las conversaciones estuvieron enmarcadas en la necesidad de “impulsar las exportaciones para que el trabajo y las industrias crezcan”.

EXTRANJERO3.jpeg

“Nosotros tenemos muchos productos que representan grandes oportunidades para ganar mercados internacionales y para eso es importante la inversión. Los recursos materiales y humanos están”.

Además, resaltó que “podemos revertir la situación que durante años hemos vivido injustamente, en donde las oportunidades no se concretaban o parecían estar muy lejos de nuestras necesidades”.

“Tenemos todo para crecer: hidrocarburos, gas, desarrollo de energías renovables, recursos mineros y además y hay que volver a nuestra tierra fértil para el desarrollo agropecuario. Incluso tenemos que recuperar lo que nos da el Mar Argentino a través de los puertos santacruceños”, puntualizó.

NUEVOS PARAMETROS

Correlativamente sostuvo que “si no distribuimos las oportunidades, si no rompemos con la concentración y las cegueras ideológicas que tanto daño nos han hecho, si no avanzamos hacia el crecimiento común y sostenido dejando de lado las divisiones y el egoísmo, vamos a seguir perdiendo o limitando las inversiones, y así crecen los grandes problemas como la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo y el atraso estructural”.

Más adelante reveló que explicó a los funcionarios extranjeros la estructura económica y productiva de cada una de las localidades santacruceñas, y cuál es la oferta exportable que presentan.

También hizo foco en el lugar estratégico en que se encuentra la provincia en cuanto su salida a los océanos, todo lo cual refleja que “Santa Cruz tiene ventajas comparativas para aprovechar y podemos llegar a una gran alianza estratégica económica en lo geográfico, territorial”.

Finalmente se mostró confiado en que “las relaciones de Santa Cruz con el mundo se fortalecerán y enriquecerán. Eso se va a conseguir porque en diciembre comienza otra historia, una nueva manera de hacer las cosas”.